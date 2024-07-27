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Eve Yiyecek Alamadığı İçin Eşi Tarafından Terk Edilen Vatandaş Röportaj Verdi

Eve Yiyecek Alamadığı İçin Eşi Tarafından Terk Edilen Vatandaş Röportaj Verdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 15:56

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Bağımsız TV mikrofonlarına konuşan bir vatandaş, 23 bin TL maaş aldığını ancak 16 bin TL ev kirası ödediği için geçinemediğini anlattı. Vatandaşın anlattıklarına göre geçim probleminden dolayı eşiyle arasında zıtlaşmalar yaşanmış ve terk edilmişti.

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Vatandaş kiradan geriye kalan maaşıyla evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti.

Vatandaş kiradan geriye kalan maaşıyla evin ihtiyaçlarını karşılayamadığını ifade etti.

Tavuk dahi alamadığını söyleyen vatandaş bu sebepten dolayı eşinin çocuklarını da alarak gittiğini dile getirdi.

Tavuk dahi alamadığını söyleyen vatandaş bu sebepten dolayı eşinin çocuklarını da alarak gittiğini dile getirdi.

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