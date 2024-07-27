Eve Yiyecek Alamadığı İçin Eşi Tarafından Terk Edilen Vatandaş Röportaj Verdi

Bağımsız TV mikrofonlarına konuşan bir vatandaş, 23 bin TL maaş aldığını ancak 16 bin TL ev kirası ödediği için geçinemediğini anlattı. Vatandaşın anlattıklarına göre geçim probleminden dolayı eşiyle arasında zıtlaşmalar yaşanmış ve terk edilmişti.