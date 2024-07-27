Dedesine Meditasyon Yaptırmak İsteyen Kadın Daha da Negatif Enerji Yükleyince Komik Anlar Yaşandı

Meditasyon yapmak geçmişe kıyasla son birkaç yıldır daha da popüler hale geldi. Sosyal medyanın gücünün artmasıyla birlikte içerik üreticileri sürekli olarak pozitif enerjiyi yaymanın, insanın kendine olan sevgisini arttırmanın yollarını paylaşıyor. Bir kadın da hepimizin bildiği klasik meditasyon cümlelerini dedesine söyletmek istedi.