Ortaköy’deki Tezgahtarların Turistlere Satış Yapabilmek İçin Bulduğu Taktikler Tepki Topladı

Paris 2024 Olimpiyatlarının Açılış Seromonisi 2014 Soçi Olimpiyatlarının Açılışı ile Kıyaslandı

Sokak Röportajındaki Bir Vatandaş: "Aşık Olduğum Kişilerle Evlenmedim Evlendiğim Kişiye de Aşık Olmadım"

2024 Paris Olimpiyatları'nda Yarışacak Olan Bir Sporcu Kendileri İçin Yapılan 'Seks Savar' Yatakları Paylaştı