Ortaköy’deki Tezgahtarların Turistlere Satış Yapabilmek İçin Bulduğu Taktikler Tepki Topladı

İstanbul ülkemizin en turistik şehirleri arasında. Özellikle Ortaköy turistlerin sevdiği lokasyonlardan. Bir turistin Ortaköy’de kayda aldığı anlar sosyal medyanın gündeminde. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Videoda dikkat çeken durum tezgahtarların satış yapabilmek için turistlere şarkılar söylemesi ve Suudi Arabistan’ın başbakanının fotoğraflarını göstermesi.
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Videoya gelen yorumlar ise pek iç açıcı değil. İzleyiciler bu çabaların doğru olmadığı düşüncesinde.
İşte o anlar 👇
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