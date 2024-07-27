Markette Çalışan Kızına Doğum Günü Sürprizi Yapan Baba Kalpleri Eritti

Doğum günü sürprizleri insanı tebessüm ettiren güzel anlara vesile olabiliyor. Böyle anlardan biri de bir markette yaşandı. Kızı çümesai saatlerindeyken hiç beklemediği anda elinde pastayla gelen baba hepimizi pamuk gibi yumuşacık yaptı.
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Tatlı düşünceli baba kızı çalışırken elinde pastayla yanına gitti.
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Kızı arkasını dönünce pastayı ve babasını gördü. O anlarda yaşanan mutluluk paha biçilemezdi.
İşte o anlar 👇
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