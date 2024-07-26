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Gerçekliğiyle Tetikleneceksiniz! Komedi Fenomeni Gökhan Ünver Zam Yapan Patronlara Parodi Çekti

Gerçekliğiyle Tetikleneceksiniz! Komedi Fenomeni Gökhan Ünver Zam Yapan Patronlara Parodi Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 15:34

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Komedi içerikleriyle hepimizi güldüren Gökhan Ünver her videosuyla 'Nasıl bu kadar gerçekçi olabilir?' yorumları alıyor. Gerçek hayattan kişileri gözlem yeteneği sayesinde bizlere aktaran ve oyunculuğuyla alkışları toplayan Ünver şimdiyse zam yapan yöneticilerin yalanlarına dair bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Hepinizin muhakkak duyduğu o meşhur "Kimseye söyleme, en çok sana zam yaptım." lafı olmazsa olmazlardandır bilirsiniz.

Hepinizin muhakkak duyduğu o meşhur "Kimseye söyleme, en çok sana zam yaptım." lafı olmazsa olmazlardandır bilirsiniz.

Ünver de bu birkaç yalanla harmanladığı videosuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Eklemek istedikleriniz için sizler de buyurun yorumlara.

Ünver de bu birkaç yalanla harmanladığı videosuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Eklemek istedikleriniz için sizler de buyurun yorumlara.

İşte detaylar👇

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