Gerçekliğiyle Tetikleneceksiniz! Komedi Fenomeni Gökhan Ünver Zam Yapan Patronlara Parodi Çekti

Komedi içerikleriyle hepimizi güldüren Gökhan Ünver her videosuyla 'Nasıl bu kadar gerçekçi olabilir?' yorumları alıyor. Gerçek hayattan kişileri gözlem yeteneği sayesinde bizlere aktaran ve oyunculuğuyla alkışları toplayan Ünver şimdiyse zam yapan yöneticilerin yalanlarına dair bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Hepinizin muhakkak duyduğu o meşhur "Kimseye söyleme, en çok sana zam yaptım." lafı olmazsa olmazlardandır bilirsiniz.
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Ünver de bu birkaç yalanla harmanladığı videosuyla beğeni yağmuruna tutuldu. Eklemek istedikleriniz için sizler de buyurun yorumlara.
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