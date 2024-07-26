Gerçekliğiyle Tetikleneceksiniz! Komedi Fenomeni Gökhan Ünver Zam Yapan Patronlara Parodi Çekti

Komedi içerikleriyle hepimizi güldüren Gökhan Ünver her videosuyla 'Nasıl bu kadar gerçekçi olabilir?' yorumları alıyor. Gerçek hayattan kişileri gözlem yeteneği sayesinde bizlere aktaran ve oyunculuğuyla alkışları toplayan Ünver şimdiyse zam yapan yöneticilerin yalanlarına dair bir paylaşım yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.