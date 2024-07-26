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Konya'da Bir Teyze Sokak Köpekleri Meselesine Öfkesini Dile Getirdi: "Ya Ölürüm, Ya Öldürürüm"

Konya'da Bir Teyze Sokak Köpekleri Meselesine Öfkesini Dile Getirdi: "Ya Ölürüm, Ya Öldürürüm"

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 14:50

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En Son Haber sayfası Konya'da sokak köpeklerini beslerken sokak köpeklerinin uyutulması konusunda öfkesine hakim olamayan bir teyzenin videosunu yayınladı. Gözü gibi baktığı, beslediği sokak köpeklerinin zararı olmadığını anlatan Konyalı teyze belediyelerin uyutmalara başlamasıyla birlikte 'Ya ölürüm, ya öldürürüm' sözlerini kullandı.

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Devletin uyutmak yerine belediyelere talimat vererek kısırlaştırması gerektiğini anlattı ve "Bunlar ne yaptı? Ananıza bacınıza karınıza kızınıza bi şey mi yaptı?" dedi.

Devletin uyutmak yerine belediyelere talimat vererek kısırlaştırması gerektiğini anlattı ve "Bunlar ne yaptı? Ananıza bacınıza karınıza kızınıza bi şey mi yaptı?" dedi.

"Bak burada belediyeleri toplarken görürsem affetmem. Ya ölürüm, ya öldürürüm. Ben Buradayım. Millet açlıktan ölüyor, sizin başka işiniz yok mu?" sözlerini de ekledi.

"Bak burada belediyeleri toplarken görürsem affetmem. Ya ölürüm, ya öldürürüm. Ben Buradayım. Millet açlıktan ölüyor, sizin başka işiniz yok mu?" sözlerini de ekledi.

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Aslan

a benim cahil teyzem,sende insansın İsrailli de insan,filistinlisi de insan,Amerikalısi da insan,iyilik yapan da insan zulm edende insan.yani demem o ki orad... Devamını Gör

sanane banane

Boşuna demagoji yapma bu milletin gözünde köpek kadar değeri yok sizin gibilerin.

Başıboş Köpek MAĞDURU

hala ısrarla yalan haber yayıyorsunuz sahiplenilmeyen köpek uyutulacak maddesi kaldırıldı daha ne istiyorsunuz sizi kimseye ciddeye almayacak artık

Söyledim gitti

Öyleymiş gibi lanse etmek habercilerin işine geliyor çünkü.

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