Konya'da Bir Teyze Sokak Köpekleri Meselesine Öfkesini Dile Getirdi: "Ya Ölürüm, Ya Öldürürüm"

En Son Haber sayfası Konya'da sokak köpeklerini beslerken sokak köpeklerinin uyutulması konusunda öfkesine hakim olamayan bir teyzenin videosunu yayınladı. Gözü gibi baktığı, beslediği sokak köpeklerinin zararı olmadığını anlatan Konyalı teyze belediyelerin uyutmalara başlamasıyla birlikte 'Ya ölürüm, ya öldürürüm' sözlerini kullandı.