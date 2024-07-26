Japonya'da Mazgal Tamiri Sırasında Alınan Önlemler İnsan Hayatına Verdikleri Önemi Gözler Önüne Serdi

Geçtiğimiz günlerde Samsun'un Atakum ilçesinde talihsiz bir kaza yaşanmıştı. İşçiler çalışmaları esnasında rögar kapağını açık bırakıp alandan ayrıldıkları esnada görme engelli bir çift rögara düşmüştü. Neyse ki herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı ancak güvenlik önlemlerinin yetersiz olması eleştiri toplamıştı. Şimdiyse bu yaşananların ardından Japonya'da mazgal tamiri esnasında alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.