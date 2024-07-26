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Bilgi Yarışması Programında Rakibi İçin “64 Yaşında Adam Ne Bilecek” Dedi Ama Kendisi Kaybetti

Bilgi Yarışması Programında Rakibi İçin “64 Yaşında Adam Ne Bilecek” Dedi Ama Kendisi Kaybetti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 11:48

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ATV kanalında izleyiciyle buluşan bilgi yarışması programı Alan, yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Farklı bir konsepte sahip olan yarışmada belli konu başlıkları var ve rakiplerin eşleşmesi sonucu geri sayım ile birlikte yarış başlıyor.

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Yarışmacılardan Hande isimli genç de 64 yaşındaki rakibi emekli öğretmen Ahmet Bey ile fenomenlerin isimleri için yarıştı.

Yarışmacılardan Hande isimli genç de 64 yaşındaki rakibi emekli öğretmen Ahmet Bey ile fenomenlerin isimleri için yarıştı.

Genç kadın yarış başlamadan önce “64 yaşındaki adam fenomenleri nereden bilecek ki?” dedi ancak kendisi neredeyse hiç cevap veremedi.

Genç kadın yarış başlamadan önce “64 yaşındaki adam fenomenleri nereden bilecek ki?” dedi ancak kendisi neredeyse hiç cevap veremedi.

İşte o anlar 👇

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