Bilgi Yarışması Programında Rakibi İçin “64 Yaşında Adam Ne Bilecek” Dedi Ama Kendisi Kaybetti

ATV kanalında izleyiciyle buluşan bilgi yarışması programı Alan, yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Farklı bir konsepte sahip olan yarışmada belli konu başlıkları var ve rakiplerin eşleşmesi sonucu geri sayım ile birlikte yarış başlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yarışmacılardan Hande isimli genç de 64 yaşındaki rakibi emekli öğretmen Ahmet Bey ile fenomenlerin isimleri için yarıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç kadın yarış başlamadan önce “64 yaşındaki adam fenomenleri nereden bilecek ki?” dedi ancak kendisi neredeyse hiç cevap veremedi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın