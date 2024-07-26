Marmaris Esnafı Sezon Boş Geçtiği İçin Bodrum Esnafını Suçladı: “Marmaris Varken Bodrum Yoktu”

Tatil sezonunun ortasındayken popüler tatil beldeleri geçtiğimiz yıllara kıyasla daha az rağbet görüyor. Özellikle de yüksek fiyatlarıyla meşhur Bodrum’da esnaflar isyan ettikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Şimdiyse Marmaris esnaflarından bir paylaşım geldi.