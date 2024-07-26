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Marmaris Esnafı Sezon Boş Geçtiği İçin Bodrum Esnafını Suçladı: “Marmaris Varken Bodrum Yoktu”

Marmaris Esnafı Sezon Boş Geçtiği İçin Bodrum Esnafını Suçladı: “Marmaris Varken Bodrum Yoktu”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 10:52

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Tatil sezonunun ortasındayken popüler tatil beldeleri geçtiğimiz yıllara kıyasla daha az rağbet görüyor. Özellikle de yüksek fiyatlarıyla meşhur Bodrum’da esnaflar isyan ettikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Şimdiyse Marmaris esnaflarından bir paylaşım geldi.

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Marmaris esnafları “Marmaris varken Bodrum yoktu.” diyerek söze başladı ve sezonun kötü geçmesinin sebebini Bodrum esnaflarıyla ilişkilendirdi.

Marmaris esnafları “Marmaris varken Bodrum yoktu.” diyerek söze başladı ve sezonun kötü geçmesinin sebebini Bodrum esnaflarıyla ilişkilendirdi.

Esnaflar sözlerine “Bodrum esnafının insanları tamamen ticaret algısı olarak görmesi bizi de bitirdi.” cümlelerini de ekledi.

Esnaflar sözlerine “Bodrum esnafının insanları tamamen ticaret algısı olarak görmesi bizi de bitirdi.” cümlelerini de ekledi.

İşte detaylar 👇

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