Yapay Zeka ile Eski İstanbul’u Canlandıran İçerik Üreticisine Beğeniler Yağdı

Günümüzde yapay zekanın geldiği gelişmişlik seviyesi karşısında insan şaşırmadan edemiyor. @skvilla.ai adlı yapay zeka içerikleri üreten bir Instagram kullanıcısı da bizleri eski İstanbul’da kısa bir yolculuğa çıkardı. Gelin o dönemler nasılmış birlikte görelim.
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Herkesin neşeli resmedildiği videoda insanın zaman tüneli olsa da geriye dönsek diyesi geliyor.
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Videoda günümüze kıyasla daha az kalabalık olan İstanbul’un Tarabya, Eminönü, İstiklal Caddesi, Karaköy, Nuruosmaniye, Nusretiye Camii gibi lokasyonları yer alıyor.
İşte o anlar 👇
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