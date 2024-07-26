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Yapay Zeka ile Eski İstanbul’u Canlandıran İçerik Üreticisine Beğeniler Yağdı

Yapay Zeka ile Eski İstanbul’u Canlandıran İçerik Üreticisine Beğeniler Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 10:20

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Günümüzde yapay zekanın geldiği gelişmişlik seviyesi karşısında insan şaşırmadan edemiyor. @skvilla.ai adlı yapay zeka içerikleri üreten bir Instagram kullanıcısı da bizleri eski İstanbul’da kısa bir yolculuğa çıkardı. Gelin o dönemler nasılmış birlikte görelim.

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Herkesin neşeli resmedildiği videoda insanın zaman tüneli olsa da geriye dönsek diyesi geliyor.

Herkesin neşeli resmedildiği videoda insanın zaman tüneli olsa da geriye dönsek diyesi geliyor.

Videoda günümüze kıyasla daha az kalabalık olan İstanbul’un Tarabya, Eminönü, İstiklal Caddesi, Karaköy, Nuruosmaniye, Nusretiye Camii gibi lokasyonları yer alıyor.

Videoda günümüze kıyasla daha az kalabalık olan İstanbul’un Tarabya, Eminönü, İstiklal Caddesi, Karaköy, Nuruosmaniye, Nusretiye Camii gibi lokasyonları yer alıyor.

İşte o anlar 👇

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