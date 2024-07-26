Yapay Zeka ile Eski İstanbul’u Canlandıran İçerik Üreticisine Beğeniler Yağdı

Günümüzde yapay zekanın geldiği gelişmişlik seviyesi karşısında insan şaşırmadan edemiyor. @skvilla.ai adlı yapay zeka içerikleri üreten bir Instagram kullanıcısı da bizleri eski İstanbul’da kısa bir yolculuğa çıkardı. Gelin o dönemler nasılmış birlikte görelim.