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Aylardır Dişini Çektirmek İsteyen Vatandaş Doktorların Umursamazlığı Karşısında İntihara Kalkıştı

Aylardır Dişini Çektirmek İsteyen Vatandaş Doktorların Umursamazlığı Karşısında İntihara Kalkıştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 08:44

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Sivas’ta 41 yaşındaki Mustafa Öz adlı vatandaş, Kurban Bayramı’ndan bu yana dişini çektirmek için hastaneye gittiğini ancak hala çektiremediğini anlattı. Hal böyle olunca öfkesine hakim olamayan Öz, eline kesici bir alet alıp hastanedeki kamelyanın üzerine çıktı.

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Olay Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yaşandı. Kesici aletle kamelyanın üzerine çıkan Öz intihar girişiminde bulundu.

Olay Sivas Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde yaşandı. Kesici aletle kamelyanın üzerine çıkan Öz intihar girişiminde bulundu.

Ekipler iki saat boyunca inmesi için Öz’ü ikna etmeye çalıştı. İndikten sonra konuşan Öz, “Sesimi duyurmak için çıktım.” dedi.

Ekipler iki saat boyunca inmesi için Öz’ü ikna etmeye çalıştı. İndikten sonra konuşan Öz, “Sesimi duyurmak için çıktım.” dedi.

İşte o anlar 👇

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