Aylardır Dişini Çektirmek İsteyen Vatandaş Doktorların Umursamazlığı Karşısında İntihara Kalkıştı

Sivas’ta 41 yaşındaki Mustafa Öz adlı vatandaş, Kurban Bayramı’ndan bu yana dişini çektirmek için hastaneye gittiğini ancak hala çektiremediğini anlattı. Hal böyle olunca öfkesine hakim olamayan Öz, eline kesici bir alet alıp hastanedeki kamelyanın üzerine çıktı.