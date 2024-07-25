Adana’da İnşaatta Dengesini Kaybeden İşçi Güvenlik Filesine Düşerek Hayatta Kaldı

İnşaatlarda güvenlik önemlerinin ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Maalesef önlemler bazen ihmal ediliyor ancak Adana’da inşaat halindeki binada güvenlik filesi kurulduğu için bir işçinin hayatı kurtuldu.
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Yüksek katta çalışan işçi dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
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Güvenlik filesine düşen işçi ölümden döndüğü anlarla bir kez daha güvenlik önlemlerinin önemini hatırlatmış oldu.
İşte o anlar 👇
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