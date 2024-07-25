Bir Gurbetçi Almanya’da Ev Almanın Zorluklarından Bahsetti İzleyiciler ise Tepki Gösterdi

Almanya’da yaşayan bir Türk, orada ev almanın neredeyse imkansız olduğunu dile getirdiği bir video paylaşımı yaptı. 500 bin euroya ev alınamadığını alınsa dahi onun da masraf gerektirdiğini anlattı. İzleyiciler ise Türkiye’ye neden dönmediğine dair birçok yaptı.