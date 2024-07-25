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Bir Gurbetçi Almanya’da Ev Almanın Zorluklarından Bahsetti İzleyiciler ise Tepki Gösterdi

Bir Gurbetçi Almanya’da Ev Almanın Zorluklarından Bahsetti İzleyiciler ise Tepki Gösterdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 22:48

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Almanya’da yaşayan bir Türk, orada ev almanın neredeyse imkansız olduğunu dile getirdiği bir video paylaşımı yaptı. 500 bin euroya ev alınamadığını alınsa dahi onun da masraf gerektirdiğini anlattı. İzleyiciler ise Türkiye’ye neden dönmediğine dair birçok yaptı.

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İsyan eden vatandaş, faizlerin yüksek olduğunu, ev fiyatlarının yüksek olduğunu ve maaşların düşük olduğunu anlattı.

İsyan eden vatandaş, faizlerin yüksek olduğunu, ev fiyatlarının yüksek olduğunu ve maaşların düşük olduğunu anlattı.

Ev almak isteyen birinin 500 bin euroya iyi bir ev bulamayacağını söyleyen vatandaş ek olarak ise aylık ihtiyaçlarını ekleyince ev kredisiyle birlikte maaşlardan geriye hiçbir şey kalmadığını ifade etti.

Ev almak isteyen birinin 500 bin euroya iyi bir ev bulamayacağını söyleyen vatandaş ek olarak ise aylık ihtiyaçlarını ekleyince ev kredisiyle birlikte maaşlardan geriye hiçbir şey kalmadığını ifade etti.

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