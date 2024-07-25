Bir Gurbetçi Almanya’da Ev Almanın Zorluklarından Bahsetti İzleyiciler ise Tepki Gösterdi

Almanya’da yaşayan bir Türk, orada ev almanın neredeyse imkansız olduğunu dile getirdiği bir video paylaşımı yaptı. 500 bin euroya ev alınamadığını alınsa dahi onun da masraf gerektirdiğini anlattı. İzleyiciler ise Türkiye’ye neden dönmediğine dair birçok yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsyan eden vatandaş, faizlerin yüksek olduğunu, ev fiyatlarının yüksek olduğunu ve maaşların düşük olduğunu anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ev almak isteyen birinin 500 bin euroya iyi bir ev bulamayacağını söyleyen vatandaş ek olarak ise aylık ihtiyaçlarını ekleyince ev kredisiyle birlikte maaşlardan geriye hiçbir şey kalmadığını ifade etti.
İşte detaylar 👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın