1990 Yılında Neşet Ertaş’ın Robotlar Hakkında Konuştuğu Anlar: “Robotlar Aşkı Yapamaz”

Arşivlerin gizli saklı köşelerinden gün yüzüne çıkan videolar arasında bugün Derdiyoklar grubu ile Neşet Ertaş’ın bir diyaloğu var. Sohbetin konusu ise o dönemlere kıyasla günümüzde epey fark yaratmış olan robotlar, yapay zeka.