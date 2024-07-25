1990 Yılında Neşet Ertaş’ın Robotlar Hakkında Konuştuğu Anlar: “Robotlar Aşkı Yapamaz”

Arşivlerin gizli saklı köşelerinden gün yüzüne çıkan videolar arasında bugün Derdiyoklar grubu ile Neşet Ertaş’ın bir diyaloğu var. Sohbetin konusu ise o dönemlere kıyasla günümüzde epey fark yaratmış olan robotlar, yapay zeka.
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1990 yılında kayda alınan anlarda Derdiyoklar grubu 2090’da her şeyin robotlar tarafından yapılacağını dile getiriyor.
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Neşet Ertaş ise yanıtını “Robotlar aşkı yapamaz.” diyerek veriyor.
İşte o anlar 👇
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