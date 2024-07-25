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1990 Yılında Neşet Ertaş’ın Robotlar Hakkında Konuştuğu Anlar: “Robotlar Aşkı Yapamaz”

1990 Yılında Neşet Ertaş’ın Robotlar Hakkında Konuştuğu Anlar: “Robotlar Aşkı Yapamaz”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 20:07

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Arşivlerin gizli saklı köşelerinden gün yüzüne çıkan videolar arasında bugün Derdiyoklar grubu ile Neşet Ertaş’ın bir diyaloğu var. Sohbetin konusu ise o dönemlere kıyasla günümüzde epey fark yaratmış olan robotlar, yapay zeka.

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1990 yılında kayda alınan anlarda Derdiyoklar grubu 2090’da her şeyin robotlar tarafından yapılacağını dile getiriyor.

1990 yılında kayda alınan anlarda Derdiyoklar grubu 2090’da her şeyin robotlar tarafından yapılacağını dile getiriyor.

Neşet Ertaş ise yanıtını “Robotlar aşkı yapamaz.” diyerek veriyor.

Neşet Ertaş ise yanıtını “Robotlar aşkı yapamaz.” diyerek veriyor.

İşte o anlar 👇

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