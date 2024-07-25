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Bir Düğünde Film Karakterleriyle Sahne Alan Semazenler Eleştiri Topladı

Bir Düğünde Film Karakterleriyle Sahne Alan Semazenler Eleştiri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 19:04

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Sünnet düğünü, doğum günü gibi etkinliklere ev sahipliği yapan bir organizasyon şirketinin konsepti sosyal medyada viral olmasıyla birlikte tepki topladı. Organizasyonda semazenler sahne alırken diğer tarafta ise spiderman gibi meşhur kurgu karakterler kostümleriyle yer alıyordu.

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@arifarmagan0 adlı Instagram kullanıcısının paylaştığı görüntüler saygısızlık olduğuna dair yorumlar aldı.

@arifarmagan0 adlı Instagram kullanıcısının paylaştığı görüntüler saygısızlık olduğuna dair yorumlar aldı.

Dini değerler söz konusu olduğu için eleştiri alan görüntülere “Sema da artık ticari vasıta olmuştur, yazık.” gibi yorumlar geldi.

Dini değerler söz konusu olduğu için eleştiri alan görüntülere “Sema da artık ticari vasıta olmuştur, yazık.” gibi yorumlar geldi.

İşte o anlar 👇

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