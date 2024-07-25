Ünlülerin Doğum Tarihleri Konusunda İddialı Olanlar Buraya! 90’lı mı 2000’li mi?
Ünlülerin Doğum Tarihleri Konusunda İddialı Olanlar Buraya! 90’lı mı 2000’li mi?
Ünlülerin doğum tarihlerini kariyerlerine erken yaşta başladıkları için tahmin etmek zor olabiliyor. Özellikle 90’lı ve 2000’li nesli ayırt etmek epey zor. Gelin birlikte tahmin etmeyi deneyelim. Bakalım skorunuz kaç olacak?
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Bizler Euro 2024’te gösterdiği performansıyla ismini bir kez daha duyuran Barış Alper’le tahminlere başladık.
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Sizlerle de 90’lı mı 2000’li tahminlerinizin ardından yorumlarda buluşalım!
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