Arda Güler'in Tatil Paylaşımları Real Madrid'in Teknik Ekibini Bile Etkilemiş!
Arda Güler'in Tatil Paylaşımları Real Madrid'in Teknik Ekibini Bile Etkilemiş!
EURO 2024'te sergilediği performansla dünya gündemine oturan Arda Güler, turnuvanın ardından tatile çıkmıştı. Genç yıldız, tatilden paylaştığı fotoğraflarla fiziksel formunu gözler önüne sermiş, büyük beğeni toplamıştı. Milli futbolcunun kendine özen göstermesi ve sıkı çalışması, eflatun-beyazlı kulübü Real Madrid’i de oldukça memnun etmiş.
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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Instagramda'ki son gönderisiyle kulübünün ilgi odağı oldu.
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İspanya basınında Defansa Central'in haberine göre, eflatun-beyazlıların kondisyon antrenörü Antonio Pintus, teknik direktör Ancelotti ile görüştü.
Pintus'un Ancelotti'ye Arda Güler için "Yaşına göre mükemmel bir fiziksel kondisyona sahip. Gelişmeye devam edecek.
Elit takımlar için güçlü bir yapıya sahip olmaya başlıyor." dediği aktarıldı.
Milli futbolcunun adı, EURO 2024 sonrası kış transfer döneminde olduğu gibi yine dünya devleri ile anılmaya başlanmıştı.
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