Onur Büyüktopçu'nun Aşk Hayatını "Tahammülüm Yok" Şeklinde Özetlemesi Yalnızların Duygularına Tercüman Oldu
Onur Büyüktopçu'nun Aşk Hayatını "Tahammülüm Yok" Şeklinde Özetlemesi Yalnızların Duygularına Tercüman Oldu
Çoğumuzun yer aldığı Kiralık Aşk dizisiyle tanıdığı ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, son zamanlarda ekranlardan uzak kalıyor ve tiyatro sahnelerinde aktif olmayı tercih ediyor. Magazinburada kameralarına konuşan Büyüktopçu, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlarken kalbinin kapısını kapatanlara tercüman oldu.
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Yıldızını bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Kiralık Aşk ile parlatan ve Koriş karakteriyle izleyiciyinin gönlünde taht kuran Onur Büyüktopçu kariyerini şimdilerde tiyatro sahnelerine sürdürüyor.
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Nergis Kumbasar'la yer aldığı "Kiralık Aşk" dizisinde canlandırdıkları karakterlerle izleyenleri kahkahaya boğan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla güldürmeye devam ediyor.
Magazinburada kameralarının "hayatında biri var mı?" sorularını oldukça içten yanıtlayan Büyüktopçu yalnızların hislerine tercüman oldu! Sözlerine "yok, 42 yaşındayım, kimse yok, kimseyi de istemiyorum, kimseye tahammülüm yok çünkü. Kendi başıma o kadar mutluyum ki." ifadelerini kullandı.
İşte o anlar👇
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