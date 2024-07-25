Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Onur Büyüktopçu'nun Aşk Hayatını "Tahammülüm Yok" Şeklinde Özetlemesi Yalnızların Duygularına Tercüman Oldu

Onur Büyüktopçu'nun Aşk Hayatını "Tahammülüm Yok" Şeklinde Özetlemesi Yalnızların Duygularına Tercüman Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 16:13

Çoğumuzun yer aldığı Kiralık Aşk dizisiyle tanıdığı ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, son zamanlarda ekranlardan uzak kalıyor ve tiyatro sahnelerinde aktif olmayı tercih ediyor. Magazinburada kameralarına konuşan Büyüktopçu, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlarken kalbinin kapısını kapatanlara tercüman oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıldızını bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Kiralık Aşk ile parlatan ve Koriş karakteriyle izleyiciyinin gönlünde taht kuran Onur Büyüktopçu kariyerini şimdilerde tiyatro sahnelerine sürdürüyor.

Yıldızını bir zamanların en sevilen dizilerinden biri olan Kiralık Aşk ile parlatan ve Koriş karakteriyle izleyiciyinin gönlünde taht kuran Onur Büyüktopçu kariyerini şimdilerde tiyatro sahnelerine sürdürüyor.

Nergis Kumbasar'la yer aldığı "Kiralık Aşk" dizisinde canlandırdıkları karakterlerle izleyenleri kahkahaya boğan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla güldürmeye devam ediyor.

Nergis Kumbasar'la yer aldığı "Kiralık Aşk" dizisinde canlandırdıkları karakterlerle izleyenleri kahkahaya boğan ikili sosyal medya paylaşımlarıyla güldürmeye devam ediyor.

Magazinburada kameralarının "hayatında biri var mı?" sorularını oldukça içten yanıtlayan Büyüktopçu yalnızların hislerine tercüman oldu! Sözlerine "yok, 42 yaşındayım, kimse yok, kimseyi de istemiyorum, kimseye tahammülüm yok çünkü. Kendi başıma o kadar mutluyum ki." ifadelerini kullandı.

Magazinburada kameralarının "hayatında biri var mı?" sorularını oldukça içten yanıtlayan Büyüktopçu yalnızların hislerine tercüman oldu! Sözlerine "yok, 42 yaşındayım, kimse yok, kimseyi de istemiyorum, kimseye tahammülüm yok çünkü. Kendi başıma o kadar mutluyum ki." ifadelerini kullandı.

İşte o anlar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın