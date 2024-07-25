Onur Büyüktopçu'nun Aşk Hayatını "Tahammülüm Yok" Şeklinde Özetlemesi Yalnızların Duygularına Tercüman Oldu

Çoğumuzun yer aldığı Kiralık Aşk dizisiyle tanıdığı ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, son zamanlarda ekranlardan uzak kalıyor ve tiyatro sahnelerinde aktif olmayı tercih ediyor. Magazinburada kameralarına konuşan Büyüktopçu, aşk hayatıyla ilgili soruları yanıtlarken kalbinin kapısını kapatanlara tercüman oldu.