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Ünlü İsimlerin Sarışın ve Doğal Hallerinin Karşılaştırıldığı Editi Görünce Sarışın Olmak İsteyeceksiniz!

Ünlü İsimlerin Sarışın ve Doğal Hallerinin Karşılaştırıldığı Editi Görünce Sarışın Olmak İsteyeceksiniz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 15:10

Birbirinden ünlü kadınların doğal saç renkleri ve sarışın hallerine yapılan editi görünce sarışın olma perilerine dur diyemeyeceksiniz. Gelin sarı saçın gücüne ve ünlü isimlerin geçirdiği değişime birlikte bakalım 👇

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1. Gigi Hadid

1. Gigi Hadid

2. Jennifer Lawrence

2. Jennifer Lawrence

3. Madelyn Cline

3. Madelyn Cline

4. Gisele Bündchen

4. Gisele Bündchen

5. Margot Robbie

5. Margot Robbie
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6. Jessica Alba

6. Jessica Alba

7. Jennifer Aniston

7. Jennifer Aniston

8. Khloe Kardashian

8. Khloe Kardashian

İşte o edit👇

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