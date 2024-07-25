Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yine mi Çapkınlık Peşinde? 49 Yaşındaki Leonardo DiCaprio 19 Yaşındaki Bir Modelle Tatilde Görüntülendi!

Yine mi Çapkınlık Peşinde? 49 Yaşındaki Leonardo DiCaprio 19 Yaşındaki Bir Modelle Tatilde Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
25.07.2024 - 11:50

Hollywood'un sevilen isimlerinden yakışıklı aktör Leonardo DiCaprio, 'Titanic' filmindeki rolü ve yakışıklılığı ile kalplerde taht kurmuştu. Şimdilerde 49 yaşına basan DiCaprio aşk hayatıyla dillere düşmeden edemiyor. Ünlü oyuncu bu sefer 19 yaşındaki bir modelle tatilde görüldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hollywood'un ünlü yıldızı Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatı, kariyeri kadar merak konusu olmaya devam ediyor. DiCaprio, ilişkileri ve ayrılıklarıyla sürekli magazin gündeminde yer alıyor.

Hollywood'un ünlü yıldızı Leonardo DiCaprio'nun aşk hayatı, kariyeri kadar merak konusu olmaya devam ediyor. DiCaprio, ilişkileri ve ayrılıklarıyla sürekli magazin gündeminde yer alıyor.

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, 25 yaşından büyük kadınlarla ilişki yaşamadığı iddialarıyla sık sık adından bahsettiriyor. DiCaprio'nun adı daha önce, Camila Morrone ile ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas ve Irina Shayk gibi isimlerle anılmıştı. Bununla yetinmeyen ismin birçok genç modelle ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, 25 yaşından büyük kadınlarla ilişki yaşamadığı iddialarıyla sık sık adından bahsettiriyor. DiCaprio'nun adı daha önce, Camila Morrone ile ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas ve Irina Shayk gibi isimlerle anılmıştı. Bununla yetinmeyen ismin birçok genç modelle ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik👇

Oscar Ödüllü oyuncu, günümüzün en popüler modellerinden Vittoria Ceretti ile ilişkiye başladığı geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı.Önceki ilişkilerinden dolayı bu ilişkinin pek uzun sürmeyeceği düşünülse de, modelin parmağındaki yüzük evlilik spekülasyonlarına yol açmıştı.

Oscar Ödüllü oyuncu, günümüzün en popüler modellerinden Vittoria Ceretti ile ilişkiye başladığı geçtiğimiz sene ortaya çıkmıştı.Önceki ilişkilerinden dolayı bu ilişkinin pek uzun sürmeyeceği düşünülse de, modelin parmağındaki yüzük evlilik spekülasyonlarına yol açmıştı.

Çapkınlıklara doyamayan ünlü isim geçtiğimiz haftalarda İtalyan sevgilisi ile görüntülenmesinin ardından, bu sefer 19 yaşındaki bir modelle tatilde görüntülendi!

Çapkınlıklara doyamayan ünlü isim geçtiğimiz haftalarda İtalyan sevgilisi ile görüntülenmesinin ardından, bu sefer 19 yaşındaki bir modelle tatilde görüntülendi!

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın