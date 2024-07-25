Yine mi Çapkınlık Peşinde? 49 Yaşındaki Leonardo DiCaprio 19 Yaşındaki Bir Modelle Tatilde Görüntülendi!

Hollywood'un sevilen isimlerinden yakışıklı aktör Leonardo DiCaprio, 'Titanic' filmindeki rolü ve yakışıklılığı ile kalplerde taht kurmuştu. Şimdilerde 49 yaşına basan DiCaprio aşk hayatıyla dillere düşmeden edemiyor. Ünlü oyuncu bu sefer 19 yaşındaki bir modelle tatilde görüldü.