Playboy Modeli Hieke Konings, Leonardo DiCaprio'nun Cinsel İlişki Sırasında Yaptığı Tuhaflıkları Sıraladı

Genç model Hieke Konings ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile bir barda karşılaştığını ve öpüştüğünü iddia etti. Gecenin sonunda ünlü oyuncuyu reddeden model yakışıklı oyuncunun şoke olduğunu anlattıktan sonra türlü türlü açıklamalarda bulundu. Detaylar👇