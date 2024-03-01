Playboy Modeli Hieke Konings, Leonardo DiCaprio'nun Cinsel İlişki Sırasında Yaptığı Tuhaflıkları Sıraladı
Playboy Modeli Hieke Konings, Leonardo DiCaprio'nun Cinsel İlişki Sırasında Yaptığı Tuhaflıkları Sıraladı
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/tvandshowbiz...
Genç model Hieke Konings ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio ile bir barda karşılaştığını ve öpüştüğünü iddia etti. Gecenin sonunda ünlü oyuncuyu reddeden model yakışıklı oyuncunun şoke olduğunu anlattıktan sonra türlü türlü açıklamalarda bulundu. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir zamanların ünlü oyuncusu Leonardo DiCaprio günümüzde başarılı oyunculuk kariyerini devam ettirse de çapkınlıkları ile de sık sık gündeme geliyor bildiğimiz gibi.
Özellikle yirmili yaşlarındaki, kendinden oldukça genç kadınlara olan zaafıyla bilinen ünlü isim magazin manşetlerini aşk hayatıyla meşgul etmeye bayılıyor...
Sektördeki birçok güzel isimle daha önce anılmış aktör geçmişte 26. yaşına girer girmez Camilla Morrone'dan ayrılarak yaş takıntısını herkese kanıtlamıştı.
Camila Morrone'den ayrıldıktan sonra Gigi Hadid, Victoria Lamas, Irina Shayk ve Vittoria Ceretti gibi isimlerle anılan DiCaprio'nun hayatındaki kadınlar bir var bir yok misali anlayacağınız...
En son 22 yaşındaki Playboy modeli Hieke Konings ile dikkat çekici iddialara karışan Leonardo DiCaprio, modelle özel bir gece klübünde tanışmış!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Genç model ikilinin bir süre sonra öpüştüğünü fakat geceyi oyuncu ile geçirmek istemediğini söyleyip kendisini reddedince DiCapiro'nun bu duruma bozulduğunu ekledi.
O gece yaşadıklarını "Los Angeles'ta sadece davetiyeyle girilen gizli bir kulübe gitmiştim. Onu siyah kapüşonu ve siyah şapkasıyla orada otururken gördüm ve göz göze geldik. Bir süre sonra menajeri yanıma gelip 'Leo seninle tanışmak istiyor' dedi ve beni masasına götürdü." şeklinde anlatan model çarpıcı iddialarına devam etti...
Ünlü oyuncunun öpücüğünü 'ortalama' olarak betimleyen Konings,"Teklifinin reddettiğimde çok şaşırmış gibi tepki verdi. Tabii ki reddedilmeye alışık değildi. Onu yeterince iyi tanımadığımı söylediğimde tatlı bir şekilde karşılık verdi. Buna saygı duyuyorum. Bunun üzerine başka bir kıza ilgi göstermeye başladı ve onu eve götürdü" şeklinde konuştu.
Playboy modelinin arkadaşlarıyla mekandan ayrılan DiCaprio'nun o geceki bir hayli tuhaf davranışlarından "Bir arkadaşım Leo'nun ilişki sırasında kulaklığını taktığını söyledi. Bir diğer kız arkadaşım da 'Kafamın üzerine yastık koydu' dedi. Leo çok tuhaf ve çok yaşlı!" diyerek bahsetti.
Gelen tepkilere bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın