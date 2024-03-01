Rihanna'nın Hindistan'da Sahne Alacağı Düğün İçin Götürdüğü Valizlerin Oranı Ağızları Açık Bıraktı
Rihanna'nın Hindistan'da Sahne Alacağı Düğün İçin Götürdüğü Valizlerin Oranı Ağızları Açık Bıraktı
Kaynak: https://www.indiatoday.in/music/story...
Uzun aradan sonra sahnelere bir Hint düğünüyle dönen Rihanna beklentileri arşa çıkartmış durumda bildiğimiz gibi. Ünlü şarkıcının Hindistan'a götürdüğü valiz miktarı resmen olay oldu! Detaylar👇
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Rihanna bildiğimiz gibi hamilelik haberleri ve mulu ailesi dışında pek de magazin gündemine düşecek olaylara bulaşan bir isim değil.
Ailesinden arta kalan zamanını kendi çıkarttığı makyaj markasına adayan şarkıcı uzun süredir hayranlarını albümsüz bırakıyor bildiğimiz gibi.
Ayrıca elini ayağını müzik sektöründen çeken ünlü şarkıcı son performansını Superbowl için sergilemiş, onun dışında uzun süredir sahnelerde görülmemişti.
Dünyanın en zengin isimlerinden birinin oğlunun düğünü için sahnelere Hindistan'da dönen isim herkesi şaşırttı!
Dün akşam üzeri 8 milyon dolar karşılığı sergileyeceği sahne için Hindistan'a iniş yapan Rihanna hayranlarından zaten birçok tepki almıştı...
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Fakat şarkıcı düğün için götürdüğü bagajların fazlalığıyla ayrı bir ilgi odağı olmayı başardı.👇
Milyonlarca seveninin kendisinden albüm ve konser beklediği Rihanna'nın para için sahne alması hayranların büyük tepkiler toplamaya devam ediyor...
Tepkilere bakalım 👇
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