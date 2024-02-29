Sevgilisini Elinden Alıp Nikah Masasına Oturtmuş! Tish Cyrus'ın Kocası Daha Önceden Noah Cyrus ile Sevgiliymiş
Sevgilisini Elinden Alıp Nikah Masasına Oturtmuş! Tish Cyrus'ın Kocası Daha Önceden Noah Cyrus ile Sevgiliymiş
Kaynak: https://www.cosmopolitan.com/entertai...
Miley Cyrus'un 24 yaşındaki kız kardeşi, ablası gibi oyuncu ve şarkıcı Noah Cyrus skandal bir olaya bulaştı. Ailelerindeki olaylar son bulmayan yıldız kardeşler sık sık aile yaşantılarındaki küslüklerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz yaz annesini evlendiren Cyrusların yeni damadının geçmişindeki isim şoke etti. Detaylar 👇
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Çocukluğunda Miley Cyrus izleyerek büyümüş çoğu kişi şarkıcının 2000 doğumlu kız kardeşi Noah Cyrus'u duymuştur. Ablasının izinden giden Noah günümüzde oyunculuk ve şarkıcılıkla ilgileniyor.
Çocuk yıldız olarak kariyerlerine başlayan ikili bugüne kadar özel hayatlarındaki iniş ve çıkışlarla çok fazla skandala bulaştı bildiğimiz gibi.
Cyrus ailesinde olaylar günümüzde de bitmek bilmiyor! Cyrus kardeşlerin anne ve babaları boşandıktan sonra Tish Cyrus oyuncu Dominic Purcell ile rol aldığı Prison Break dizisinde tanışıp 2023 yazında dünya evine girmişti.
56 yaşındaki Cyrus ile 54 yaşındaki Purcell'ın düğün töreninde Miley Cyrus da annesinin nedimelerinden biri olarak düğüne katılmıştı fakat kız kardeşi Noah bu önemli günde görülememişti.
Billy Cyrus ile boşanan Tish Cyrus'un üç ay içerisinde evlenmesi dikkat çekmişti...Fakat bu evliliğin ardında daha büyük bir skandal yatıyormuş...
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Miley'nin kardeşi 24 yaşındaki Noah'ın daha önce annesinin kocası 54 yaşındaki Dominic Purcell ile bir ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
Annesinin Noah Cyrus'un sevgilisini "çalıp" evlenmesi resmen ortalığı aleve verdi!
İddiaya göre Dominic Purcell Noah'ın annesi Tish Cyrus'u hep beğeniyormuş...
Aralarında 30 yaş olan ikilinin daha önceden bir ilişki yaşamış olması ve eski sevgilisinin annesi ile evlenmesi resmen ağızları açık bıraktı.
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