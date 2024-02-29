Sevgilisini Elinden Alıp Nikah Masasına Oturtmuş! Tish Cyrus'ın Kocası Daha Önceden Noah Cyrus ile Sevgiliymiş

Miley Cyrus'un 24 yaşındaki kız kardeşi, ablası gibi oyuncu ve şarkıcı Noah Cyrus skandal bir olaya bulaştı. Ailelerindeki olaylar son bulmayan yıldız kardeşler sık sık aile yaşantılarındaki küslüklerle gündeme geliyor. Geçtiğimiz yaz annesini evlendiren Cyrusların yeni damadının geçmişindeki isim şoke etti. Detaylar 👇