Konserlerine ve Yeni Albüm Haberine Hasret Bırakan Rihanna Sahne Alacağı Düğün İçin Hindistan'a İniş Yaptı
Konserlerine ve Yeni Albüm Haberine Hasret Bırakan Rihanna Sahne Alacağı Düğün İçin Hindistan'a İniş Yaptı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip sevilen şarkıcı Rihanna son yıllarda müziğe verdiği ara ile sık sık eleştirilse de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberle hayranlarının umutlarını yeşertmişti!
Şarkıcı dünyanın en büyük servetlerinen birine sahip olan Hindistan'ın ünlü ailesi Ambanilerin oğullarının düğününde sahne almayı kabul etti...
Mukesh Ambani aylardır oğlunun üç gün üç gece sürecek düğününe hazırlanıyor...Hazırlık aşamasında paranın en küçük dert olduğu bu ailede düğünlerde dünyaca ünlü sanatçıların sahne alması adeta bir gelenekmiş gibi daha önce kızının düğününde Beyoncé'yi görmüştük.
Mukesh Ambani'nin oğlu Anant düğününde Rihanna'yı istemiş olacak ki babası hiçbir masraftan kaçınmadan bir süredir konser ve müzik kariyerinden uzak duran şarkıcıyı ikna edebilmiş.
Birçok ünlü ismin akın edeceği ve yarın gerçekleşeceği öğrenilen düğün için özel jetler Hindistan'a havalanmaya başladı bile...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz saatlerde düğünün bu kadar konuşulmasını sağlayan ve olay haline getiren Rihanna da ASAP Rocky ile birlikte Hindistan'a iniş yaptı👇
"Rihanna, Anant Ambani & Radhika Merchant'ın düğün öncesi törenindeki performansı için Hindistan'a geldi."
Beyoncé'nin geleneksel kıyafetlerle tamamladığı performansın ardından, uzun bir aradan sonra sahne alacak Rihanna'nın sahnesi merakla bekleniyor!
Gelen tepkilere bakalım👇
"Bu çok heyecan verici!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Ambani'nin müzik zevki araştırılmalı"
"Artık Taylor Swift'i Hindistan'a yalnızca Ambani getirebilir!!! Dilekçeyi imzalamalıyız 😭"
"Ambani'lerin Taylor Swift'i sevmemesine sevindim."
"Love on the Brain (Hindistan Versiyonu) dinlemek üzere miyiz?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Bunun bir şaka olduğunu sanıyordum"
"Eğer Rihanna'ya düğünümde konser vermesi için para ödeyebilseydim, onun en azından yayınlanmamış bir müzik çalmasını kesinlikle isterdim."
"Rihanna Hintli milyarder Ambani'nin düğününde sahne aldı:"
"Hindistan çok daha ikonik bir hal almak üzere"
"Görünüşe göre halkın delireceği bir şey hazırlıyor!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın