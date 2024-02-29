Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Konserlerine ve Yeni Albüm Haberine Hasret Bırakan Rihanna Sahne Alacağı Düğün İçin Hindistan'a İniş Yaptı

Konserlerine ve Yeni Albüm Haberine Hasret Bırakan Rihanna Sahne Alacağı Düğün İçin Hindistan'a İniş Yaptı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 18:35

Konser ve albüm haberlerinden çok uzakta, ailesi ve markasıyla ilgilenen Rihanna geçtiğimiz günlerde zengin bir iş adamının oğlunun düğününde sahne alacağı haberiyle interneti kırıp geçmişti. Ünlü şarkıcı Hindistan'a iniş yaptı...Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip sevilen şarkıcı Rihanna son yıllarda müziğe verdiği ara ile sık sık eleştirilse de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberle hayranlarının umutlarını yeşertmişti!

Oldukça büyük bir hayran kitlesine sahip sevilen şarkıcı Rihanna son yıllarda müziğe verdiği ara ile sık sık eleştirilse de geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir haberle hayranlarının umutlarını yeşertmişti!

Şarkıcı dünyanın en büyük servetlerinen birine sahip olan Hindistan'ın ünlü ailesi Ambanilerin oğullarının düğününde sahne almayı kabul etti...

Şarkıcı dünyanın en büyük servetlerinen birine sahip olan Hindistan'ın ünlü ailesi Ambanilerin oğullarının düğününde sahne almayı kabul etti...

Mukesh Ambani aylardır oğlunun üç gün üç gece sürecek düğününe hazırlanıyor...Hazırlık aşamasında paranın en küçük dert olduğu bu ailede düğünlerde dünyaca ünlü sanatçıların sahne alması adeta bir gelenekmiş gibi daha önce kızının düğününde Beyoncé'yi görmüştük.

Mukesh Ambani aylardır oğlunun üç gün üç gece sürecek düğününe hazırlanıyor...Hazırlık aşamasında paranın en küçük dert olduğu bu ailede düğünlerde dünyaca ünlü sanatçıların sahne alması adeta bir gelenekmiş gibi daha önce kızının düğününde Beyoncé'yi görmüştük.

Mukesh Ambani'nin oğlu Anant düğününde Rihanna'yı istemiş olacak ki babası hiçbir masraftan kaçınmadan bir süredir konser ve müzik kariyerinden uzak duran şarkıcıyı ikna edebilmiş.

Mukesh Ambani'nin oğlu Anant düğününde Rihanna'yı istemiş olacak ki babası hiçbir masraftan kaçınmadan bir süredir konser ve müzik kariyerinden uzak duran şarkıcıyı ikna edebilmiş.

Detaylar için👇

Birçok ünlü ismin akın edeceği ve yarın gerçekleşeceği öğrenilen düğün için özel jetler Hindistan'a havalanmaya başladı bile...

Birçok ünlü ismin akın edeceği ve yarın gerçekleşeceği öğrenilen düğün için özel jetler Hindistan'a havalanmaya başladı bile...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz saatlerde düğünün bu kadar konuşulmasını sağlayan ve olay haline getiren Rihanna da ASAP Rocky ile birlikte Hindistan'a iniş yaptı👇

Geçtiğimiz saatlerde düğünün bu kadar konuşulmasını sağlayan ve olay haline getiren Rihanna da ASAP Rocky ile birlikte Hindistan'a iniş yaptı👇

"Rihanna, Anant Ambani & Radhika Merchant'ın düğün öncesi törenindeki performansı için Hindistan'a geldi."

Beyoncé'nin geleneksel kıyafetlerle tamamladığı performansın ardından, uzun bir aradan sonra sahne alacak Rihanna'nın sahnesi merakla bekleniyor!

Beyoncé'nin geleneksel kıyafetlerle tamamladığı performansın ardından, uzun bir aradan sonra sahne alacak Rihanna'nın sahnesi merakla bekleniyor!

Gelen tepkilere bakalım👇

"Bu çok heyecan verici!"

"Bu çok heyecan verici!"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

"Ambani'nin müzik zevki araştırılmalı"

"Ambani'nin müzik zevki araştırılmalı"
twitter.com

"Artık Taylor Swift'i Hindistan'a yalnızca Ambani getirebilir!!! Dilekçeyi imzalamalıyız 😭"

"Artık Taylor Swift'i Hindistan'a yalnızca Ambani getirebilir!!! Dilekçeyi imzalamalıyız 😭"
twitter.com

"Ambani'lerin Taylor Swift'i sevmemesine sevindim."

"Ambani'lerin Taylor Swift'i sevmemesine sevindim."
twitter.com

"Love on the Brain (Hindistan Versiyonu) dinlemek üzere miyiz?"

"Love on the Brain (Hindistan Versiyonu) dinlemek üzere miyiz?"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Bunun bir şaka olduğunu sanıyordum"

"Bunun bir şaka olduğunu sanıyordum"
twitter.com

"Eğer Rihanna'ya düğünümde konser vermesi için para ödeyebilseydim, onun en azından yayınlanmamış bir müzik çalmasını kesinlikle isterdim."

"Eğer Rihanna'ya düğünümde konser vermesi için para ödeyebilseydim, onun en azından yayınlanmamış bir müzik çalmasını kesinlikle isterdim."
twitter.com

"Rihanna Hintli milyarder Ambani'nin düğününde sahne aldı:"

"Hindistan çok daha ikonik bir hal almak üzere"

"Hindistan çok daha ikonik bir hal almak üzere"
twitter.com

"Görünüşe göre halkın delireceği bir şey hazırlıyor!"

İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz ne düşünüyorsunuz?

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın