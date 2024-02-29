Konserlerine ve Yeni Albüm Haberine Hasret Bırakan Rihanna Sahne Alacağı Düğün İçin Hindistan'a İniş Yaptı

Konser ve albüm haberlerinden çok uzakta, ailesi ve markasıyla ilgilenen Rihanna geçtiğimiz günlerde zengin bir iş adamının oğlunun düğününde sahne alacağı haberiyle interneti kırıp geçmişti. Ünlü şarkıcı Hindistan'a iniş yaptı...Detaylar👇