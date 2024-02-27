Dünyanın En Pahalı Düğünü: Rihanna'nın Sahne Alacağı Hint Düğününde Akılalmaz Detaylar

Hindistan'ın ve dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlu üç gün sürecek düğününe hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda, Ambani'nin kızı evlenmiş ve düğünde Beyonce sahne almıştı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan düğüne dünyanın en ünlü isimleri katılacak, sahne alan kişi ise Rihanna olacak!

Kaynak: Sözcü