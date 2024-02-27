Dünyanın En Pahalı Düğünü: Rihanna'nın Sahne Alacağı Hint Düğününde Akılalmaz Detaylar
Dünyanın En Pahalı Düğünü: Rihanna'nın Sahne Alacağı Hint Düğününde Akılalmaz Detaylar
Hindistan'ın ve dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlu üç gün sürecek düğününe hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda, Ambani'nin kızı evlenmiş ve düğünde Beyonce sahne almıştı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan düğüne dünyanın en ünlü isimleri katılacak, sahne alan kişi ise Rihanna olacak!
Kaynak: Sözcü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hindistan'ın en zengin ismi, Mukesh Ambani 90 milyar dolar servetiyle, Asya'nın en zengin insanı olma özelliğini de taşıyor.
2018 yılında Ambani'nin kızı Isha Ambani, Hindistan'ın diğer milyarderlerinden olan Anand Piramal ile dünyaevine girmişti.
Düğüne, dünyanın önde gelen isimleri de katılmıştı elbette.
Düğünde sahne alan kişi ise tam 3 farklı geleneksel kıyafet giyen Beyonce olmuştu!
Şimdilerde ise Mukesh Ambani'nin oğlu Anant'ın düğün hazırlıkları sürüyor! Düğün masallardaki gibi tam 3 gün 3 gece sürecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
3 gün sürecek olan düğün, kokteyl partisiyle başlayacak, ardından damatın yönettiği hayvan koruma merkezinde devam edecek.
Peki bu seneki düğünde kim sahne alacak dersiniz? Rihanna!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda