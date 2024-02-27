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Dünyanın En Pahalı Düğünü: Rihanna'nın Sahne Alacağı Hint Düğününde Akılalmaz Detaylar

Dünyanın En Pahalı Düğünü: Rihanna'nın Sahne Alacağı Hint Düğününde Akılalmaz Detaylar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.02.2024 - 17:46

Hindistan'ın ve dünyanın en zengin ailelerinden biri olan Mukesh Ambani'nin oğlu üç gün sürecek düğününe hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda, Ambani'nin kızı evlenmiş ve düğünde Beyonce sahne almıştı. Önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan düğüne dünyanın en ünlü isimleri katılacak, sahne alan kişi ise Rihanna olacak!

Kaynak: Sözcü

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Hindistan'ın en zengin ismi, Mukesh Ambani 90 milyar dolar servetiyle, Asya'nın en zengin insanı olma özelliğini de taşıyor.

Hindistan'ın en zengin ismi, Mukesh Ambani 90 milyar dolar servetiyle, Asya'nın en zengin insanı olma özelliğini de taşıyor.

Forbes'a göre, 2 Aralık 2021 itibarıyla dünyanın en zengin 11'inci insanı olan Ambani'nin petrokimya firması bulunuyor. Üç çocuğu olan Ambani, çocuklarının düğünü için ise hiçbir masraftan kaçınmıyor.

2018 yılında Ambani'nin kızı Isha Ambani, Hindistan'ın diğer milyarderlerinden olan Anand Piramal ile dünyaevine girmişti.

2018 yılında Ambani'nin kızı Isha Ambani, Hindistan'ın diğer milyarderlerinden olan Anand Piramal ile dünyaevine girmişti.

Dillere destan bu düğün, elbette dünya gündemindeki yerini almıştı. Konuklar tam 100 uçakla taşınmış, konukların rahatı için özel bir uygulama bile tasarlanmıştı.

Düğüne, dünyanın önde gelen isimleri de katılmıştı elbette.

Düğüne, dünyanın önde gelen isimleri de katılmıştı elbette.

Yıldızlar geçidi gibi olan bu düğünde, Hillary Clinton, 

Amerikan medya kuruluşu Huffington Post'un sahibi Arianna Huffington, dünyanın en zengin iş adamlarından Lakshmi Mittal ve ünlü kriketçi Sachin Tendulkar da boy göstermişti.

Bollywood yıldızlarını saymıyoruz bile!

Düğünde sahne alan kişi ise tam 3 farklı geleneksel kıyafet giyen Beyonce olmuştu!

Düğünde sahne alan kişi ise tam 3 farklı geleneksel kıyafet giyen Beyonce olmuştu!

Beyonce'nin sahne ücreti en yüksek kişi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Şimdilerde ise Mukesh Ambani'nin oğlu Anant'ın düğün hazırlıkları sürüyor! Düğün masallardaki gibi tam 3 gün 3 gece sürecek.

Şimdilerde ise Mukesh Ambani'nin oğlu Anant'ın düğün hazırlıkları sürüyor! Düğün masallardaki gibi tam 3 gün 3 gece sürecek.

Sözcü'nün aktardığına göre, dünyaca ünlü isimlerin akın edeceği düğün, Cuma günü gerçekleşecek. 

Düğüne katılacak konuklara şimdiden tam 9 sayfalık kıyafet kuralı listesi de gönderildi! Ayrıca düğünde konuklar için de özel makyaj uzmanları ve kuaförler bulunacak.

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3 gün sürecek olan düğün, kokteyl partisiyle başlayacak, ardından damatın yönettiği hayvan koruma merkezinde devam edecek.

3 gün sürecek olan düğün, kokteyl partisiyle başlayacak, ardından damatın yönettiği hayvan koruma merkezinde devam edecek.

Düğüne davetli konuklar, düğünün ikinci gününde fillerle ve vahşi hayvanlarla dolu alanda gezebilecek. Üçüncü günde ise geleneksel Hint kıyafetleriyle dillere desten bir düğün yapılacak.

Peki bu seneki düğünde kim sahne alacak dersiniz? Rihanna!

Peki bu seneki düğünde kim sahne alacak dersiniz? Rihanna!

Isha'nın düğününde Beyonce, ailenin en büyük çocuğu Akash'ın düğününde ise Coldplay sahne almıştı. Bakalım Rihanna da geleneksel kıyafetler giyecek mi?

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