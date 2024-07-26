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Ayran Görünce Mutluluktan Deliye Dönen Yumak Köpeğin O Anlarına Bayılacaksınız

etiket Ayran Görünce Mutluluktan Deliye Dönen Yumak Köpeğin O Anlarına Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 12:52

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Patili dostlarımızın mutlu anları bizleri de mutlu ediyor. Sevdikleri oyunlar oynanınca, sevdikleri yemekleri, sevdikleri insanları görünce yaşadıkları heyecan paha biçilemez oluyor. Şimdiyse gelin Yumak adlı küçük ırk köpeğin ayran görünce yaşadığı sevince birlikte bakalım.

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Bahçede bakılan Yumak’ın ayran kelimesini duyması bile onu deli ediyor.

Bahçede bakılan Yumak’ın ayran kelimesini duyması bile onu deli ediyor.

Sahibinin ayranla geldiğini gören dünyalar tatlısı köpeğin havalara uçtuğu anlar kalpleri eritecek güzellikte.

Sahibinin ayranla geldiğini gören dünyalar tatlısı köpeğin havalara uçtuğu anlar kalpleri eritecek güzellikte.

İşte o anlar 👇

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