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Kenan Sofuoğlu'nun 5 Yaşındaki Oğlu Zayn Balıklama Atlama Konusunda Yeteneklerini Konuşturdu

Kenan Sofuoğlu'nun 5 Yaşındaki Oğlu Zayn Balıklama Atlama Konusunda Yeteneklerini Konuşturdu

Kenan Sofuoğlu
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
26.07.2024 - 14:04

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Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, daha küçük yaşlarından beri lüks araçları sürdüğü görüntülerle hafızalara kazındı.Her bir yeteneği ve öğrenme kabiliyetiyle dikkat çeken Zayn, tatil sezonu yarılanmışken yüzme konusundaki başarısıyla gündeme geldi.

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Kayalıklardan denize balıklama atlayan Zayn o anlarıyla beğenilerle buluştu.

Kayalıklardan denize balıklama atlayan Zayn o anlarıyla beğenilerle buluştu.

Atlayışın ardından bir müddet suyun altında yüzen Zayn yine hepimizi etkiledi.

Atlayışın ardından bir müddet suyun altında yüzen Zayn yine hepimizi etkiledi.

İşte o anlar 👇

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