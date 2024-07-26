Kenan Sofuoğlu'nun 5 Yaşındaki Oğlu Zayn Balıklama Atlama Konusunda Yeteneklerini Konuşturdu

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, daha küçük yaşlarından beri lüks araçları sürdüğü görüntülerle hafızalara kazındı.Her bir yeteneği ve öğrenme kabiliyetiyle dikkat çeken Zayn, tatil sezonu yarılanmışken yüzme konusundaki başarısıyla gündeme geldi.