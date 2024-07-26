Kenan Sofuoğlu'nun 5 Yaşındaki Oğlu Zayn Balıklama Atlama Konusunda Yeteneklerini Konuşturdu

Kenan Sofuoğlu'nun 5 yaşındaki oğlu Zayn, daha küçük yaşlarından beri lüks araçları sürdüğü görüntülerle hafızalara kazındı.Her bir yeteneği ve öğrenme kabiliyetiyle dikkat çeken Zayn, tatil sezonu yarılanmışken yüzme konusundaki başarısıyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kayalıklardan denize balıklama atlayan Zayn o anlarıyla beğenilerle buluştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Atlayışın ardından bir müddet suyun altında yüzen Zayn yine hepimizi etkiledi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın