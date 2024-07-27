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Göcek Tüneli’nden Geçen Jandarmadan Para Alındığı Anlara Şahit Olan Vatandaş İsyan Etti

Göcek Tüneli’nden Geçen Jandarmadan Para Alındığı Anlara Şahit Olan Vatandaş İsyan Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 10:57

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Fethiye ve Dalaman’ı birbirine bağlayan Göcek Tüneli’nden geçen bir vatandaş para ödemek için sırasını beklerken önünde yer alan jandarma ekiplerinin de para ödemesi dikkatini çekti. O anları kaydetmeye başlayan vatandaş “Yazıklar olsun” dedi.

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Özel olan Göcek Tüneli’nden geçen jandarmanın yolu kullandığı için para ödemesi vatandaşa garip geldi.

Özel olan Göcek Tüneli’nden geçen jandarmanın yolu kullandığı için para ödemesi vatandaşa garip geldi.

Yorumlarda buluşan izleyiciler de özel olduğu için herkesten para alındığını dile getirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

Yorumlarda buluşan izleyiciler de özel olduğu için herkesten para alındığını dile getirdi. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar 👇

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