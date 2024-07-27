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Google’ın Haritalar Uygulamasında Gösterilen Radar Noktalarını Bir Vatandaş Teyit Etti

Google’ın Haritalar Uygulamasında Gösterilen Radar Noktalarını Bir Vatandaş Teyit Etti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
27.07.2024 - 12:58

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Geçtiğimiz günlerde Google’ın Haritalar uygulamasına gelecek güncelleme ile radarların konumlarının gösterileceği söylenmişti. Şimdiyse bir vatandaş bunu teyit etmek için radar olan bir yolda deneme yaptı. O anları anbean kaydeden vatandaş uygulamanın doğru bir şekilde çalıştığını aktardı.

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Denemeyi yapan vatandaş uygulamada gözüken radar işaretine kadar kayıt aldı ve tam belirtilen konumda radar aracını gördü.

Denemeyi yapan vatandaş uygulamada gözüken radar işaretine kadar kayıt aldı ve tam belirtilen konumda radar aracını gördü.

“Radar cezasına son” notuyla paylaşımı yapan vatandaş “Google Haritalar’dan radarları takip edin. Ceza yemeyin.” dedi.

“Radar cezasına son” notuyla paylaşımı yapan vatandaş “Google Haritalar’dan radarları takip edin. Ceza yemeyin.” dedi.

İşte detaylar 👇

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