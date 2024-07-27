Google’ın Haritalar Uygulamasında Gösterilen Radar Noktalarını Bir Vatandaş Teyit Etti

Geçtiğimiz günlerde Google’ın Haritalar uygulamasına gelecek güncelleme ile radarların konumlarının gösterileceği söylenmişti. Şimdiyse bir vatandaş bunu teyit etmek için radar olan bir yolda deneme yaptı. O anları anbean kaydeden vatandaş uygulamanın doğru bir şekilde çalıştığını aktardı.