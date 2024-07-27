Bir İçerik Üreticisi Bodrum Esnafını Tiye Aldığı Parodisiyle Sosyal Medyada Viral Oldu

@semihtasyureklive adlı TikTok kullanıcısı son zamanların gündemden düşmeyen konusu Bodrum’u ele aldı. Kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte tatilciler tercihlerini Yunanistan’dan yana kullanıyor. Hal böyle olunca da Bodrum esnafı işlerin kesat olduğu iddiasında.
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İçerik üreticisi de “Anlık Bodrum esnafı” notuyla bir parodi videosu çekti.
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Yeter ki müşteri olsun diye indirim üstüne indirim yapan esnaf tiplemesini canlandırdı.
İşte o anlar 👇
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