Paris 2024 Olimpiyatlarının Açılış Seromonisi 2014 Soçi Olimpiyatlarının Açılışı ile Kıyaslandı

Geçtiğimiz gün Paris 2024 Olimpiyatları efsanevi bir geceye imza attı. Törenin en ilgi çeken anlarından biri ise draq queen’lerin LGBTİ bireylere dikkat çekmek adına hazırladığı gösteri oldu.
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Dünyanın dört bir yanında kısa sürede gündem olan gösteri anları 2014 yılında Rusya Soçi’de gerçekleşen olimpiyatlar ile kıyaslandı.
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Bir yanda büyüleyici bir bale gösterisi bir yanda ise cesurluğun hakimiyetinde bir şov yer alıyordu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.
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