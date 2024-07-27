Milli Judocu Salih Yıldız Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi
Milli Judocu Salih Yıldız Paris Olimpiyat Oyunları'nda Yarı Finale Yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ilk gününde mücadele eden milli judocu Salih Yıldız, yarı finale yükseldi ve madalya almayı garantiledi.
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Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen judo müsabakalarında Salih Yıldız, erkekler 60 kilo son 16 turunda Jamaikalı Ashley McKenzie'yi puanıyla yendikten sonra çeyrek finalde Gürcistanlı Giorgi Sardalashvili ile karşılaştı.
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Salih Yıldız, dünya 2 numarası Giorgi Sardalashvili'yi de waza-ari puanıyla mağlup ederek yarı finale çıktı. Milli sporcu, yarı finalde Fransız Luka Mkheidze ile karşı karşıya gelecek.
Galibiyet anı 👇
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