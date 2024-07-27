Toplanıp Paris Olimpiyatları'nı İzleyen Fareler Akıllara Ratatouille'u Getirince Olanlar Oldu

2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz Cuma günü düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı! Bütün dünya Paris'i izlerken o anlardan geri kalmayan Paris halkı, yani fareler de vardı...

Farelerin toplanıp açılış törenini izlemesi, akıllara Ratatouille'u getirince olanlar oldu!