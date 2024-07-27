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Toplanıp Paris Olimpiyatları'nı İzleyen Fareler Akıllara Ratatouille'u Getirince Olanlar Oldu

Toplanıp Paris Olimpiyatları'nı İzleyen Fareler Akıllara Ratatouille'u Getirince Olanlar Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.07.2024 - 14:27

2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz Cuma günü düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı! Bütün dünya Paris'i izlerken o anlardan geri kalmayan Paris halkı, yani fareler de vardı...

Farelerin toplanıp açılış törenini izlemesi, akıllara Ratatouille'u getirince olanlar oldu!

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Bu yıl Paris'de düzenlenen olimpiyatlar, 26 Temmuz Cuma akşamı yapılan açılış töreninin ardından resmen başladı.

Bu yıl Paris'de düzenlenen olimpiyatlar, 26 Temmuz Cuma akşamı yapılan açılış töreninin ardından resmen başladı.

Olimpiyatlara katılan her ülkenin geçiş seromonisinde yer aldığı açılış töreni, bütün ülkeler tarafından takip edildi. Milyarlarca insanın canlı izlediği anlara, elbette ev sahipleri de eşlik etti.

Ev sahipleri derken kimden mi bahsediyoruz? "Paris'in ilk destekçileri" olarak görülen farelerden!

Ev sahipleri derken kimden mi bahsediyoruz? "Paris'in ilk destekçileri" olarak görülen farelerden!
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Farelerin toplanıp töreni izlemesi de goygoycuların diline düştü tabii.

Farelerin toplanıp töreni izlemesi de goygoycuların diline düştü tabii.
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Akıllara Ratatouille'nun gelmesi de fazla gecikmedi.

Akıllara Ratatouille'nun gelmesi de fazla gecikmedi.
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"Paris'deki farelerin daha çok böyle görüneceğini düşünüyordum."

"Paris'deki farelerin daha çok böyle görüneceğini düşünüyordum."
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