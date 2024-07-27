Toplanıp Paris Olimpiyatları'nı İzleyen Fareler Akıllara Ratatouille'u Getirince Olanlar Oldu
Toplanıp Paris Olimpiyatları'nı İzleyen Fareler Akıllara Ratatouille'u Getirince Olanlar Oldu
2024 Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz Cuma günü düzenlenen açılış töreniyle resmen başladı! Bütün dünya Paris'i izlerken o anlardan geri kalmayan Paris halkı, yani fareler de vardı...
Farelerin toplanıp açılış törenini izlemesi, akıllara Ratatouille'u getirince olanlar oldu!
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Bu yıl Paris'de düzenlenen olimpiyatlar, 26 Temmuz Cuma akşamı yapılan açılış töreninin ardından resmen başladı.
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Ev sahipleri derken kimden mi bahsediyoruz? "Paris'in ilk destekçileri" olarak görülen farelerden!
Farelerin toplanıp töreni izlemesi de goygoycuların diline düştü tabii.
Akıllara Ratatouille'nun gelmesi de fazla gecikmedi.
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"Paris'deki farelerin daha çok böyle görüneceğini düşünüyordum."
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