Milli Sporcularımızın Olimpiyat Kıyafetlerini Basit Bulanlar Türlü Türlü Benzetmelerle Eleştirdi

Paris 2024 Olimpiyatları'nda tam 101 sporcumuz büyük bir mücadele içerisinde olacak. Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli başta olmak üzere açılış töreninde Türkiye'yi temsil eden sporcularımızı, olimpiyatlara özel tasarlanan kıyafetleriyle gördük.

Ne yazık ki özel tasarım kıyafetler, pek çok kişi tarafından eleştirildi.