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Milli Sporcularımızın Olimpiyat Kıyafetlerini Basit Bulanlar Türlü Türlü Benzetmelerle Eleştirdi

Milli Sporcularımızın Olimpiyat Kıyafetlerini Basit Bulanlar Türlü Türlü Benzetmelerle Eleştirdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.07.2024 - 23:38

Paris 2024 Olimpiyatları'nda tam 101 sporcumuz büyük bir mücadele içerisinde olacak. Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli başta olmak üzere açılış töreninde Türkiye'yi temsil eden sporcularımızı, olimpiyatlara özel tasarlanan kıyafetleriyle gördük.

Ne yazık ki özel tasarım kıyafetler, pek çok kişi tarafından eleştirildi.

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Türkiye'yi Paris'te temsil edecek olan sporcularımız, Seine Nehri'nde düzenlenen geçit töreninde yer aldı.

Türkiye'yi Paris'te temsil edecek olan sporcularımız, Seine Nehri'nde düzenlenen geçit töreninde yer aldı.

Toplam 102 sporcuyla olimpiyatlarda yer alan ülkemizi temsil eden başarılı isimlerimiz, ellerinde bayraklarla geçit törenine katıldı.

Ay yıldızlı bayrağımızı milli sporcularımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz taşıdı.

Ay yıldızlı bayrağımızı milli sporcularımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz taşıdı.

Günlerdir süren olimpiyat kıyafeti tartışması da yeniden alevlendi! Milli sporcularımızın üzerinde gördüğümüz özel tasarım kıyafetler, vatandaşlarımız tarafından pek de beğenilmedi doğrusu.

Kıyafetler, en çok da pijamaya benzetildi!

Kıyafetler, en çok da pijamaya benzetildi!
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Yunanistan'ın renklerini taşımasına tepki gösterenler de bir hayli fazlaydı.

Yunanistan'ın renklerini taşımasına tepki gösterenler de bir hayli fazlaydı.
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Kimileri de öneriyle geldi.

Kimileri de öneriyle geldi.
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