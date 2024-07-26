Milli Sporcularımızın Olimpiyat Kıyafetlerini Basit Bulanlar Türlü Türlü Benzetmelerle Eleştirdi
Milli Sporcularımızın Olimpiyat Kıyafetlerini Basit Bulanlar Türlü Türlü Benzetmelerle Eleştirdi
Paris 2024 Olimpiyatları'nda tam 101 sporcumuz büyük bir mücadele içerisinde olacak. Mete Gazoz ve Busenaz Sürmeneli başta olmak üzere açılış töreninde Türkiye'yi temsil eden sporcularımızı, olimpiyatlara özel tasarlanan kıyafetleriyle gördük.
Ne yazık ki özel tasarım kıyafetler, pek çok kişi tarafından eleştirildi.
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Türkiye'yi Paris'te temsil edecek olan sporcularımız, Seine Nehri'nde düzenlenen geçit töreninde yer aldı.
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Ay yıldızlı bayrağımızı milli sporcularımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz taşıdı.
Kıyafetler, en çok da pijamaya benzetildi!
Yunanistan'ın renklerini taşımasına tepki gösterenler de bir hayli fazlaydı.
Kimileri de öneriyle geldi.
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