Zidane, Lady Gaga, Kimi Ararsak Var: Paris 2024 Olimpiyatları İşte Böyle Başladı!
Zidane, Lady Gaga, Kimi Ararsak Var: Paris 2024 Olimpiyatları İşte Böyle Başladı!
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Olimpiyat Oyunları günler süren geri sayımdan sonra 26 Temmuz 2024 akşamı TSİ 20.30'da başladı. Olimpiyat tarihinde ilk kez bir açılış töreni stadyum dışında gerçekleştiriliyor.
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Seine Nehri'nde gerçekleştirilen açılış töreninde toplamda 85 tekne kullanılacak. Rota ise tam 6 kilometre! Tam 326 bin seyircinin takip edeceği tören 4 saat boyunca devam edecek.
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Dev organizasyonda ilk olarak bir kısa film ekranlara yansıdı. Kısa filmde en dikkat çeken isim ise elbette Cezayir asıllı Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane'dı!
Tören açılışında Fransa bayrağını temsil eden görsel sunum ise izleyicilere adeta bir görsel şölen yaşattı.
Organizasyonun açılış töreninde Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kameralara böyle el salladı.
Olimpiyat kafilesinde ilk olarak geleneksel açıdan Olimpiyat'ı başlatan ülke olarak bilinen Yunanistan'ı izledik.
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Törende sahne alan ABD'li dünyaca ünlü pop yıldızı Lady Gaga ise izleyicilerin uzun yıllar unutamayacağı bir sahne şovuna imza attı.
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