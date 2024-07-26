Eski TRT Spikeri Mehmet Sevinç: "Tuğba ve İlkin Değişikliğinde Lobi Faaliyeti Yok"

Paris 2024 Olimpiyatları'nda bir son dakika değişikliğine gidilerek Tuğba Şenoğlu İvegin'in 'Sultanlar' kadrosundan kesilmesi ve İlkin Aydın'ın kadroya dahil olmasının yankıları sürüyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başlatan bu karara yorumda bulunan son isim eski TRT spikeri Mehmet Sevinç oldu.