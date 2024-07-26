Eski TRT Spikeri Mehmet Sevinç: "Tuğba ve İlkin Değişikliğinde Lobi Faaliyeti Yok"
Eski TRT Spikeri Mehmet Sevinç: "Tuğba ve İlkin Değişikliğinde Lobi Faaliyeti Yok"
Paris 2024 Olimpiyatları'nda bir son dakika değişikliğine gidilerek Tuğba Şenoğlu İvegin'in 'Sultanlar' kadrosundan kesilmesi ve İlkin Aydın'ın kadroya dahil olmasının yankıları sürüyor. Sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma başlatan bu karara yorumda bulunan son isim eski TRT spikeri Mehmet Sevinç oldu.
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Uzun yıllar TRT'de voleybol maçlarını anlatan Sevinç, X hesabından yaptığı paylaşımlarla Tuğba İvegin ve İlkin Aydın hakkında çıkan 'lobi' iddialarına net bir cevap verdi. Sevinç, şunları söyledi:
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"Arkadaşlar, şunu net bir şekilde söyleyebilirim ki voleybol milli takımımızda yaşanan İlkin - Tuğba değişikliği herhangi bir lobi faaliyeti sonucunda gerçekleşmemiştir."
"Biliyorsunuz ki İlkin sakattı ve Olimpiyat kadromuz açıklandıktan sonra da antrenmanlara devam etti."
"Paris’e gitti orada da antrenmanda yer aldı. Demek ki vücudunu son ana kadar denemek istedi. Teknik kadro da aynı şekilde düşünmüş olacak ki onu Paris’e kadar götürdü. Sonuçta sporcu oraya tatil amaçlı götürülmedi."
"Dün son kez bakıldı ve Ilkin’in oynayabilecek durumda olduğu görüldü. Bu bilgi koçla da paylaşıldı."
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"Anlaşılan o ki koç da kendi oyun planında İlkin’i daha önde gördü ki son dakika değişikliği yaptı."
"Yaptığım görüşmeler neticesinde benim anladığım budur."
Sevinç'in açıklamalarına bazı X kullanıcıları katıldı, bazıları ise yapılan son dakika değişikliğinin zamanlamasının Tuğba İvegin'de travmatik bir duruma sebep olabileceğine işaret etti. İşte o yorumlardan bazıları:
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