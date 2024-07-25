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Santarelli'den Son Dakika Değişikliği: 'Filenin Sultanları'nda Tuğba İvegin Çıktı, İlkin Aydın Kadroya Girdi!

Santarelli'den Son Dakika Değişikliği: 'Filenin Sultanları'nda Tuğba İvegin Çıktı, İlkin Aydın Kadroya Girdi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 20:28

Filenin Sultanları'nda aylardır merak edilen ve açıklandığı günden beri tartışma yaratan 12+1'lik Olimpiyat kadrosunda smaçör mevkisinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Sakatlığından ötürü ilk açıklanan kadroda yer almayan İlkin Aydın 12+1'e dahil edilirken, Tuğba Şenoğlu İvegin kadrodan kesilen isim oldu!

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12+1'lik kadroya liberolar Simge Aköz ve Ayça Aykaç'la birlikte giremeyen isim Galatasaray Daikin'in yıldız smaçörü İlkin Aydın olmuştu.

12+1'lik kadroya liberolar Simge Aköz ve Ayça Aykaç'la birlikte giremeyen isim Galatasaray Daikin'in yıldız smaçörü İlkin Aydın olmuştu.

Sakatlığından ötürü kadroya giremeyen İlkin Aydın'ın yerine İtalyan koç Daniele Santarelli ve ekibinin tercihi VNL 2024'te geniş kadroda kalan Fenerbahçe Medicana'lı Meliha Diken olmuştu.

Sakatlığından ötürü kadroya giremeyen İlkin Aydın'ın yerine İtalyan koç Daniele Santarelli ve ekibinin tercihi VNL 2024'te geniş kadroda kalan Fenerbahçe Medicana'lı Meliha Diken olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Paris'e havalanmadan önce son dakika bir sürprizine imza atabileceğinin sinyallerini veren Santarelli'nin büyük sürprizi smaçörlerden yana oldu.

Geçtiğimiz günlerde Paris'e havalanmadan önce son dakika bir sürprizine imza atabileceğinin sinyallerini veren Santarelli'nin büyük sürprizi smaçörlerden yana oldu.

Bu sezon Türk Hava Yolları forması giyecek olan smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin, 12+1'lik kadroda kesilen isim oldu.

Bu sezon Türk Hava Yolları forması giyecek olan smaçör Tuğba Şenoğlu İvegin, 12+1'lik kadroda kesilen isim oldu.

Son değişiklikle birlikte Sultanlar'ın smaçör rotasyonu şu şekilde oldu: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken ve İlkin Aydın.

Son değişiklikle birlikte Sultanlar'ın smaçör rotasyonu şu şekilde oldu: Ebrar Karakurt, Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Meliha Diken ve İlkin Aydın.
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Kadronun rezerve oyuncusu olarak açıklanan Eczacıbaşı Dynavit'li orta oyuncu Beyza Arıcı ise '+1' olarak kalmaya devam etti.

Kadronun rezerve oyuncusu olarak açıklanan Eczacıbaşı Dynavit'li orta oyuncu Beyza Arıcı ise '+1' olarak kalmaya devam etti.

Takımın ilk 3'e girip madalya kazanması halinde Paris kafilesinde yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, İstanbul'a geri döneceği ve kadrodan tamamen çıktığı için madalya alamayacak. Paris'te olan Beyza Arıcı ise ancak Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve Aslı Kalaç üçlüsünden birinin sakatlanması ve sakatlık durumunun resmi olarak belgeyle ispatlanması halinde kadroya girip madalya kazanabilecek.

Takımın ilk 3'e girip madalya kazanması halinde Paris kafilesinde yer alan Tuğba Şenoğlu İvegin, İstanbul'a geri döneceği ve kadrodan tamamen çıktığı için madalya alamayacak. Paris'te olan Beyza Arıcı ise ancak Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş ve Aslı Kalaç üçlüsünden birinin sakatlanması ve sakatlık durumunun resmi olarak belgeyle ispatlanması halinde kadroya girip madalya kazanabilecek.

İlkin'in yerine son dakika Tuğba'nın kadrodan kesilmesine X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

İlkin'in yerine son dakika Tuğba'nın kadrodan kesilmesine X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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twitter.com
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