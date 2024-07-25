Santarelli'den Son Dakika Değişikliği: 'Filenin Sultanları'nda Tuğba İvegin Çıktı, İlkin Aydın Kadroya Girdi!

Filenin Sultanları'nda aylardır merak edilen ve açıklandığı günden beri tartışma yaratan 12+1'lik Olimpiyat kadrosunda smaçör mevkisinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Sakatlığından ötürü ilk açıklanan kadroda yer almayan İlkin Aydın 12+1'e dahil edilirken, Tuğba Şenoğlu İvegin kadrodan kesilen isim oldu!