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Canlı Yayın Kazası: Vargas'ın Topu 'Filenin Sultanları'nın Takım Menajeri Pelin Çelik'in Kafasına Çarptı

Canlı Yayın Kazası: Vargas'ın Topu 'Filenin Sultanları'nın Takım Menajeri Pelin Çelik'in Kafasına Çarptı

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 16:20

Paris 2024 Olimpiyatları'na geri sayım yapan 'Filenin Sultanları'nın antrenmanları ilgiyle takip ediliyor. TRT Spor'a bağlanan A Milli Voleybol Takımı'nın takım menajeri Pelin Çelik'in canlı yayında başına gelenler ise X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı!

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Filenin Sultanları'nda Paris 2024 geri sayımı hız kesmeden devam ediyor. Paris'ten yapılan canlı yayınlarda takımın antrenmanlardaki son durumu net bir şekilde voleybolseverlere aktarılıyor.

Filenin Sultanları'nda Paris 2024 geri sayımı hız kesmeden devam ediyor. Paris'ten yapılan canlı yayınlarda takımın antrenmanlardaki son durumu net bir şekilde voleybolseverlere aktarılıyor.

TRT Spor canlı yayında takım hakkında bilgi veren menajer Pelin Çelik, konuşması esnasında bir canlı yayın kazasına uğradı.

Takımın 'Mile' lakaplı yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas'ın topu tam da mikrofon başındaki Pelin Çelik'in kafasına isabet etti.

Takımın 'Mile' lakaplı yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas'ın topu tam da mikrofon başındaki Pelin Çelik'in kafasına isabet etti.

Kafasına top isabet eden Pelin Çelik'in tepkisi ise "It's okay Mile'ciğim, I love you" (Her şey yolunda Mile'ciğim, seni seviyorum" şeklinde oldu.

Kafasına top isabet eden Pelin Çelik'in tepkisi ise "It's okay Mile'ciğim, I love you" (Her şey yolunda Mile'ciğim, seni seviyorum" şeklinde oldu.

Açıklamalarıyla dönem dönem voleybol tayfa arasında ufak tartışmalara sebep olan takım menajeri Pelin Çelik'in başına gelen talihsiz olaydan sonra X'te yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

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