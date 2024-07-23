Canlı Yayın Kazası: Vargas'ın Topu 'Filenin Sultanları'nın Takım Menajeri Pelin Çelik'in Kafasına Çarptı
Canlı Yayın Kazası: Vargas'ın Topu 'Filenin Sultanları'nın Takım Menajeri Pelin Çelik'in Kafasına Çarptı
Paris 2024 Olimpiyatları'na geri sayım yapan 'Filenin Sultanları'nın antrenmanları ilgiyle takip ediliyor. TRT Spor'a bağlanan A Milli Voleybol Takımı'nın takım menajeri Pelin Çelik'in canlı yayında başına gelenler ise X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı!
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Filenin Sultanları'nda Paris 2024 geri sayımı hız kesmeden devam ediyor. Paris'ten yapılan canlı yayınlarda takımın antrenmanlardaki son durumu net bir şekilde voleybolseverlere aktarılıyor.
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Takımın 'Mile' lakaplı yıldız pasör çaprazı Melissa Vargas'ın topu tam da mikrofon başındaki Pelin Çelik'in kafasına isabet etti.
Kafasına top isabet eden Pelin Çelik'in tepkisi ise "It's okay Mile'ciğim, I love you" (Her şey yolunda Mile'ciğim, seni seviyorum" şeklinde oldu.
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