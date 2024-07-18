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"İlkin Aydın'ın Durumu Sıkıntılı Gözüküyor" Diyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a Gelen Tepkiler

"İlkin Aydın'ın Durumu Sıkıntılı Gözüküyor" Diyen TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'a Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
18.07.2024 - 18:53

Olimpiyatlar için geri sayım yapan Filenin Sultanları'nda 12+1'lik kadroya sürpriz bir şekilde giremeyen isimlerden İlkin Aydın için Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'dan açıklama geldi.

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Olimpiyat'taki 12+1'lik kadroya VNL kadrosundan Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç girememişti. Bu 3 isimden özellikle Simge Aköz ve İlkin Aydın'ın yoklukları dikkat çekmişti.

Olimpiyat'taki 12+1'lik kadroya VNL kadrosundan Simge Aköz, İlkin Aydın ve Ayça Aykaç girememişti. Bu 3 isimden özellikle Simge Aköz ve İlkin Aydın'ın yoklukları dikkat çekmişti.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada Santarelli'nin Gizem Örge yerine Simge Aköz'ü tercih ettiğini söyledi ve İlkin Aydın'ın sakatlık durumuna değindi.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, yaptığı açıklamada Santarelli'nin Gizem Örge yerine Simge Aköz'ü tercih ettiğini söyledi ve İlkin Aydın'ın sakatlık durumuna değindi.

Üstündağ, "İlkin'in durumu biraz daha sıkıntılı gözüküyor. Ama ayın 26'sına kadar da kadroda bir değişiklik söz konusu olacağı için 14 kişi ile Paris'e kafile gidecek" ifadelerini kullandı.

Üstündağ, "İlkin'in durumu biraz daha sıkıntılı gözüküyor. Ama ayın 26'sına kadar da kadroda bir değişiklik söz konusu olacağı için 14 kişi ile Paris'e kafile gidecek" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Daikin ve Milli Takım'ın yıldızı İlkin Aydın'ın sakatlık sürecinin iyi yönetilemediğini düşünen birçok voleybolsever soluğu sosyal medyada aldı.

Galatasaray Daikin ve Milli Takım'ın yıldızı İlkin Aydın'ın sakatlık sürecinin iyi yönetilemediğini düşünen birçok voleybolsever soluğu sosyal medyada aldı.

İşte dikkat çeken yorumlardan bazıları:

İşte dikkat çeken yorumlardan bazıları:
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