"Artık Nefes Alamıyoruz": Olimpiyat'ın Ev Sahibi Fransa'da Fransız Sporculara Yönelik Başörtüsü Yasağı İddiası
"Artık Nefes Alamıyoruz": Olimpiyat'ın Ev Sahibi Fransa'da Fransız Sporculara Yönelik Başörtüsü Yasağı İddiası
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Fransa Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra'nın 24 Eylül 2023'te France 3 kanalındaki 'Dimanche en Politique' programında sarf ettiği sözler Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına günler kala tekrar gündeme geldi.
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Spor Bakanı Amélie Oudéa-Castéra, Olimpiyatlar'da Fransa delegasyonundaki hiçbir kadının başörtüsü takamayacağını ifade etmiş, bu sözler Türkiye'de de yankı bulmuştu.
AA muhabirine açıklama yapan Fenerbahçe Kulübü sporcusu ve milli atlet Burcu Subatan, "Bu karar çok yanlış bir karardır. Sadece Türkiye'nin değil diğer ülkelerin de bu karara tepki göstermesini bekliyoruz. Fransa bu tutumundan vazgeçmez, bu ırkçı ayrımcılığa devam ederse Olimpiyatların Fransa'dan alınıp başka ülkeye verilmesini talep ediyoruz" diyerek tepkisini dile getirmişti.
Aylardır devam eden tepkilere son olarak Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) hazırladığı bir rapor eklendi.
"Artık nefes alamıyoruz, artık spor bile yapamıyoruz" başlığıyla duyurulan raporda Fransa'da yaşayan başörtülü Müslüman kadın ve kız çocuklarının spor dünyasında yaşadıkları zorluklara değinildi.
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Raporda, 38 Avrupa ülkesindeki kuralların incelendiği ve Fransa'nın spor yönetmeliklerinde dini başlıkları yasaklayan tek ülke olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
Basketbolcu Hélène Bâ'nın da görüşlerine yer verilen raporda sporcunun "Olimpiyatlara getirilen başörtüsü yasağı, Olimpiyat tüzüğünün, değerlerinin ve hükümlerinin, ayrıca temel hak ve özgürlüklerimizin açık bir ihlalidir. Bunun Fransa için utanç verici bir durum olacağını düşünüyorum" sözlerine dikkat çekildi.
Başta Uluslararası Af Örgütü olmak üzere birçok kuruluş, söz konusu yasağa ilişkin bir mektubu 24 Mayıs'ta Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) göndermişti.
Mektupta, başörtüsü takan Fransız sporculara yönelik yasakların kaldırılması için IOC'den Fransa'daki spor yetkililerine bir çağrıda bulunması talep edilmişti.
IOC'den kendilerine yetersiz bir yanıt verildiğini aktaran Uluslararası Af Örgütü, "Fransa'nın getirdiği başörtüsü yasağının Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin sorumluluğu dışındadır" cevabını aldıklarını kaydetmişti.
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