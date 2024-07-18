"Artık Nefes Alamıyoruz": Olimpiyat'ın Ev Sahibi Fransa'da Fransız Sporculara Yönelik Başörtüsü Yasağı İddiası

Olimpiyat'a ev sahipliği yapmaya hazırlanan Fransa'da aylar önce başlayan Fransız sporculara yönelik başörtüsü yasağı tartışmaları devam ediyor. Türkiye'de de ses getiren tartışmaya ilişkin son olarak Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) bir çağrıda bulundu.

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