TVF'nin Sitesine Göre 14'üncü Kişi Ayça Aykaç: Meğer Santarelli ve Teknik Ekip Simge Aköz'ü Hiç Düşünmemiş!

Olimpiyatlar için geri sayım yapan 'Filenin Sultanları'nda 12+1'lik kadroya giremeyen en sürpriz isim Simge Aköz olmuştu. Gizem Örge'nin Giovanni faktöründen ötürü milli takımdan kesildiği günlerde takımın as liberosu olan Simge Aköz, Santarelli ve ekibinin 3. libero tercihi olduğu ortaya çıktı!

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