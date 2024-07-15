TVF'nin Sitesine Göre 14'üncü Kişi Ayça Aykaç: Meğer Santarelli ve Teknik Ekip Simge Aköz'ü Hiç Düşünmemiş!
TVF'nin Sitesine Göre 14'üncü Kişi Ayça Aykaç: Meğer Santarelli ve Teknik Ekip Simge Aköz'ü Hiç Düşünmemiş!
Olimpiyatlar için geri sayım yapan 'Filenin Sultanları'nda 12+1'lik kadroya giremeyen en sürpriz isim Simge Aköz olmuştu. Gizem Örge'nin Giovanni faktöründen ötürü milli takımdan kesildiği günlerde takımın as liberosu olan Simge Aköz, Santarelli ve ekibinin 3. libero tercihi olduğu ortaya çıktı!
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Sultanlar'da Simge Aköz'ün kadroya girememesinin yankıları devam ediyor. VNL'de tıpkı geçen yıl gibi 3 libero kullanan Santarelli ve teknik ekibin Olimpiyatlar'da herkesi ters köşe yaparak tek libero tercih etmesi büyük bir şaşkınlığa sebep olmuştu.
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Santarelli ve ekibinin doğru bir kararla şu anda en iyi performansa sahip Gizem Örge'yi tek libero olarak seçmesi doğru bir karar olarak yorumlansa da Simge Aköz'ün yokluğu birçokları için şoke edici bir karar olarak bulunmuştu.
Milli takımda libero yerine genellikle defansif smaçör olarak görev yapan Ayça Aykaç'ın da tıpkı Simge Aköz gibi kadroya girememesi ise adaletli bulunmuştu.
Ancak Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) resmi internet sitesine girenler 12+1'lik bir kadro yerine 14 sporcuyu görüyor. Bu 14'üncü isim de Ayça Aykaç'tan başkası değil!
Rezerve oyuncu olarak ortalardan Beyza Arıcı seçilse de Ayça Aykaç, TVF'nin internet sitesinde 'A Milli Takım Kadrosu'na tıklandığında karşımıza çıkıyor.
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Simge Aköz'ün Olimpiyat kadrosuna seçilmediği belli olduğunda başta Pelin Yüce Falay ve Gülden Kayalar Kuzubaşıoğlu olmak üzere birçok yorumcu "Eğer Örge haricinde ikinci libero olarak Ayça seçilseydi o zaman eleştirirdik Santarelli'yi" demişti.
TVF'nin internet sitesinde duyurulan kadroda her ne kadar Ayça gözükse de son dakika sakatlığı olmadığı takdirde Olimpiyat'ta forma giyemeyecek.
Geriye elbette tek bir gerçek kalıyor: Yıllarca milli takımda as libero olan 'Atom Karınca' lakaplı Simge, Ayça'dan sonraki 3. libero olarak düşünülmüş, Olimpiyat'a çift libero olarak gitseydik bile bu isim Simge değil Ayça olacakmış! Yani Simge'yi Santarelli ve ekibi aslında Olimpiyat kadrosunda hiç düşünmemiş!
Bu duruma sosyal medya kullanıcılarının verdikleri tepkilerden bazıları şöyle:
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simge konusunda herkesin asiri tepki verdigini dusunuyorum, yaklasik 2 sezondur simge zaten eskisi gibi degil. örge takima katildiktan sonra esamesi okunmadi... Devamını Gör