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Şampiyon Gerçekten de Fenerbahçe Opet: Sultanlar Ligi'nin '3 Büyükler'inin Olimpiyat Yarışı!

Şampiyon Gerçekten de Fenerbahçe Opet: Sultanlar Ligi'nin '3 Büyükler'inin Olimpiyat Yarışı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 15:44

Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak olan 12 takımın Olimpiyat kadroları teker teker belli oldu. Bu büyük heyecanda sadece Sultanlar Ligi'nin değil Avrupa'nın da en iyilerinden Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet'in kaç sporcusunun Olimpiyat'ta yarışacağı merak konusu oldu. İşte '3 büyükler'in Olimpiyat yarışı...

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Gabi'yi Imoco'ya kaptıran Vakıfbank'ta 12+1'lik 'Sultanlar' kadrosuna giren isimler pasör Cansu Özbay, smaçör Derya Cebecioğlu, orta oyuncu Zehra Güneş oldu.

Gabi'yi Imoco'ya kaptıran Vakıfbank'ta 12+1'lik 'Sultanlar' kadrosuna giren isimler pasör Cansu Özbay, smaçör Derya Cebecioğlu, orta oyuncu Zehra Güneş oldu.

Bu 3 isme 2 yeni transfer de eklenince toplam rakam 5 oluyor. İtalya kadrosuna seçilen Caterina Bosetti ve Çinli Yuan Xinyue ile birlikte Vakıfbank'ın Olimpiyat'ta mücadele edecek isimleri belli olmuş oldu.

Bu 3 isme 2 yeni transfer de eklenince toplam rakam 5 oluyor. İtalya kadrosuna seçilen Caterina Bosetti ve Çinli Yuan Xinyue ile birlikte Vakıfbank'ın Olimpiyat'ta mücadele edecek isimleri belli olmuş oldu.

Eczacıbaşı Dynavit'te bu rakam 7'yi buluyor. Smaçör Hande Baladın, pasör Elif Şahin ve rezerve olarak orta oyuncu Beyza Arıcı, takımın Türkiye kadrosuna seçilen 3 ismi.

Eczacıbaşı Dynavit'te bu rakam 7'yi buluyor. Smaçör Hande Baladın, pasör Elif Şahin ve rezerve olarak orta oyuncu Beyza Arıcı, takımın Türkiye kadrosuna seçilen 3 ismi.

Sırp oyuncular pasör çaprazı Tijana Bosković ve orta oyuncu Jovana Stevanović haricinde ABD'den smaçör Kathryn Plummer ve orta oyuncu Dana Rettke ile birlikte toplamda 7 Eczacıbaşı Dynavit'li sporcu Olimpiyat'ta forma giyecek.

Sırp oyuncular pasör çaprazı Tijana Bosković ve orta oyuncu Jovana Stevanović haricinde ABD'den smaçör Kathryn Plummer ve orta oyuncu Dana Rettke ile birlikte toplamda 7 Eczacıbaşı Dynavit'li sporcu Olimpiyat'ta forma giyecek.

Fenerbahçe Opet ise tıpkı geçen sezon ikinci kez üst üste Sultanlar Ligi'ni kazanmalarının hakkını vererek Olimpiyat yarışında da sporcu sayısı karşılaştırmasında önde olan Türk kulübü oldu.

Fenerbahçe Opet ise tıpkı geçen sezon ikinci kez üst üste Sultanlar Ligi'ni kazanmalarının hakkını vererek Olimpiyat yarışında da sporcu sayısı karşılaştırmasında önde olan Türk kulübü oldu.
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Fenerbahçe Opet'teki 'Sultanlar', pasör çaprazı Melissa Vargas, libero Gizem Örge, smaçör Meliha Diken ve orta oyuncular Eda Erdem Dündar ile Aslı Kalaç oldu.

Fenerbahçe Opet'teki 'Sultanlar', pasör çaprazı Melissa Vargas, libero Gizem Örge, smaçör Meliha Diken ve orta oyuncular Eda Erdem Dündar ile Aslı Kalaç oldu.

Bu 5 Türk isme Brezilyalı smaçör Ana Cristina Souza, Sırp pasör Bojana Drča ve Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak da eklenince toplamda 8 ediyor. Yani son şampiyon Fenerbahçe Opet, Türk kulüpleri arasında en fazla Olimpiyat sporcusuna sahip takım olmuş oluyor.

Bu 5 Türk isme Brezilyalı smaçör Ana Cristina Souza, Sırp pasör Bojana Drča ve Polonyalı pasör çaprazı Magdalena Stysiak da eklenince toplamda 8 ediyor. Yani son şampiyon Fenerbahçe Opet, Türk kulüpleri arasında en fazla Olimpiyat sporcusuna sahip takım olmuş oluyor.

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