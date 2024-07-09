Şampiyon Gerçekten de Fenerbahçe Opet: Sultanlar Ligi'nin '3 Büyükler'inin Olimpiyat Yarışı!

Paris 2024 Olimpiyatları'na katılacak olan 12 takımın Olimpiyat kadroları teker teker belli oldu. Bu büyük heyecanda sadece Sultanlar Ligi'nin değil Avrupa'nın da en iyilerinden Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank ve Fenerbahçe Opet'in kaç sporcusunun Olimpiyat'ta yarışacağı merak konusu oldu. İşte '3 büyükler'in Olimpiyat yarışı...