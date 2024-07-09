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Tarih 55 Yıl Sonra Tekerrür Etti: Meğer Euro 2024'ün 4 Yarı Finalisti Eurovision 1969'un 4 Kazananıymış!

Tarih 55 Yıl Sonra Tekerrür Etti: Meğer Euro 2024'ün 4 Yarı Finalisti Eurovision 1969'un 4 Kazananıymış!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 13:15

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki yarı finalistler belli oldu. İspanya-Fransa ile İngiltere-Hollanda arasındaki karşılaşmalar futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu 4 yarı finaliste dair enteresan bir detay ise popüler kültüre hakim X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı!

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İspanya ve Fransa, finalist olmak için sahaya çıkacak, bu nefes kesen mücadelede özellikle İspanya'nın genç ve enerjik jenerasyonunun neler yapacağı merak konusu.

İspanya ve Fransa, finalist olmak için sahaya çıkacak, bu nefes kesen mücadelede özellikle İspanya'nın genç ve enerjik jenerasyonunun neler yapacağı merak konusu.

Diğer finalist olma mücadelesinde ise Türkiye'yi 2-1'le geçen Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Hollanda'nın Türkiye'yi eledikten sonra yoluna nasıl devam edeceği de özellikle bizler tarafından oldukça merak ediliyor.

Diğer finalist olma mücadelesinde ise Türkiye'yi 2-1'le geçen Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Hollanda'nın Türkiye'yi eledikten sonra yoluna nasıl devam edeceği de özellikle bizler tarafından oldukça merak ediliyor.

İngiltere, Hollanda, İspanya ve Fransa'nın Euro 2024'teki yarı finalistler olduğunun ortaya çıkması, popüler kültüre hakim olan X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

55 yıl önce düzenlenen 1969 Eurovision Şarkı Yarışması'nı da işte bu 4 ülke birden kazanmış. Tabii o yılki garip 'birinci olma kuralı'na göre 18 puanda eşitlenen 4 ülke de birinci ilan edilmiş.

55 yıl önce düzenlenen 1969 Eurovision Şarkı Yarışması'nı da işte bu 4 ülke birden kazanmış. Tabii o yılki garip 'birinci olma kuralı'na göre 18 puanda eşitlenen 4 ülke de birinci ilan edilmiş.

İspanyol şarkıcı Salomé'nin 'Vivo cantando' şarkısı:

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Birleşik Krallık'tan Lulu'nun 'Boom Bang-a-Bang' şarkısı:

Hollandalı şarkıcı Lenny Kuhr'ün 'De Troubadour' şarkısı:

Fransız şarkıcı Frida Boccara'nın 'Un jour, un enfant' şarkısı:

Şimdi burası çok önemli... 1969 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nı 4 ülke kazansa da 1970 yılındaki ev sahipliği Hollanda'ya gitmiş ve 1970 yılındaki Eurovision Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenmişti.

Şimdi burası çok önemli... 1969 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nı 4 ülke kazansa da 1970 yılındaki ev sahipliği Hollanda'ya gitmiş ve 1970 yılındaki Eurovision Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenmişti.

Eğer turnuvayı Hollanda kazanırsa benzerlik çok daha ilginç bir hale bürünmüş olacak!

Eğer turnuvayı Hollanda kazanırsa benzerlik çok daha ilginç bir hale bürünmüş olacak!

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