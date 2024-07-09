Tarih 55 Yıl Sonra Tekerrür Etti: Meğer Euro 2024'ün 4 Yarı Finalisti Eurovision 1969'un 4 Kazananıymış!
Tarih 55 Yıl Sonra Tekerrür Etti: Meğer Euro 2024'ün 4 Yarı Finalisti Eurovision 1969'un 4 Kazananıymış!
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İspanya ve Fransa, finalist olmak için sahaya çıkacak, bu nefes kesen mücadelede özellikle İspanya'nın genç ve enerjik jenerasyonunun neler yapacağı merak konusu.
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Diğer finalist olma mücadelesinde ise Türkiye'yi 2-1'le geçen Hollanda ile İngiltere kozlarını paylaşacak. Hollanda'nın Türkiye'yi eledikten sonra yoluna nasıl devam edeceği de özellikle bizler tarafından oldukça merak ediliyor.
55 yıl önce düzenlenen 1969 Eurovision Şarkı Yarışması'nı da işte bu 4 ülke birden kazanmış. Tabii o yılki garip 'birinci olma kuralı'na göre 18 puanda eşitlenen 4 ülke de birinci ilan edilmiş.
İspanyol şarkıcı Salomé'nin 'Vivo cantando' şarkısı:
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Birleşik Krallık'tan Lulu'nun 'Boom Bang-a-Bang' şarkısı:
Hollandalı şarkıcı Lenny Kuhr'ün 'De Troubadour' şarkısı:
Fransız şarkıcı Frida Boccara'nın 'Un jour, un enfant' şarkısı:
Şimdi burası çok önemli... 1969 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nı 4 ülke kazansa da 1970 yılındaki ev sahipliği Hollanda'ya gitmiş ve 1970 yılındaki Eurovision Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenmişti.
Eğer turnuvayı Hollanda kazanırsa benzerlik çok daha ilginç bir hale bürünmüş olacak!
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