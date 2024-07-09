Tarih 55 Yıl Sonra Tekerrür Etti: Meğer Euro 2024'ün 4 Yarı Finalisti Eurovision 1969'un 4 Kazananıymış!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki yarı finalistler belli oldu. İspanya-Fransa ile İngiltere-Hollanda arasındaki karşılaşmalar futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Bu 4 yarı finaliste dair enteresan bir detay ise popüler kültüre hakim X kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı!