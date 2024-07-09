"Her Şeyden Önce Bir Duruşu Var": Şaşırtıcı Bir Şekilde 12+1'e Giremeyen Simge Aköz'e Ayça Aykaç'tan Destek

'Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosunda en şaşırtıcı bulunan seçim liberolar oldu. Milli takımda göreve başladığı günden itibaren 3 libero konusunda ısrarcı olan İtalyan koç Daniele Santarelli, herkesi ters köşe yaparak Paris 2024'e tek libero seçimi yaptı ve Gizem Örge'yi seçti. 12+1'lik kadroya giremeyen Simge Aköz ve Ayça Aykaç ikilisi sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler oldu.