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"Her Şeyden Önce Bir Duruşu Var": Şaşırtıcı Bir Şekilde 12+1'e Giremeyen Simge Aköz'e Ayça Aykaç'tan Destek

"Her Şeyden Önce Bir Duruşu Var": Şaşırtıcı Bir Şekilde 12+1'e Giremeyen Simge Aköz'e Ayça Aykaç'tan Destek

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
09.07.2024 - 12:33

'Filenin Sultanları'nın Olimpiyat kadrosunda en şaşırtıcı bulunan seçim liberolar oldu. Milli takımda göreve başladığı günden itibaren 3 libero konusunda ısrarcı olan İtalyan koç Daniele Santarelli, herkesi ters köşe yaparak Paris 2024'e tek libero seçimi yaptı ve Gizem Örge'yi seçti. 12+1'lik kadroya giremeyen Simge Aköz ve Ayça Aykaç ikilisi sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler oldu.

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Santarelli'nin 3 libero ısrarı sonunda bitti ama şaşırtıcı bir şekilde 2 libero yerine 1 libero tercih etti. Seçimini yedeksiz oynadığı Fenerbahçe Opet'te harikalar yaratan Gizem Örge'den yana kullanan Santarelli herkesi şaşırtmayı başardı.

Santarelli'nin 3 libero ısrarı sonunda bitti ama şaşırtıcı bir şekilde 2 libero yerine 1 libero tercih etti. Seçimini yedeksiz oynadığı Fenerbahçe Opet'te harikalar yaratan Gizem Örge'den yana kullanan Santarelli herkesi şaşırtmayı başardı.

VNL 2024'teki kadroya Meliha Diken gibi defansif gücü yüksek bir smaçör yerine Ayça ya da Simge ikilisini arka smaçör olarak tercih eden Santarelli, muhtemelen yeterince verim alamadığını düşünmüş olmalı ki tatildeki Meliha Diken'i sadece Olimpiyat antrenmanına çağırmadı aynı zamanda Olimpiyat kadrosuna da aldı.

VNL 2024'teki kadroya Meliha Diken gibi defansif gücü yüksek bir smaçör yerine Ayça ya da Simge ikilisini arka smaçör olarak tercih eden Santarelli, muhtemelen yeterince verim alamadığını düşünmüş olmalı ki tatildeki Meliha Diken'i sadece Olimpiyat antrenmanına çağırmadı aynı zamanda Olimpiyat kadrosuna da aldı.

12+1'lik kadroya seçilmeyen Simge Aköz ve Ayça Aykaç ikilisinden özellikle Simge kararı çok şaşırtıcı bulunmuştu. Dünün en çok konuşulan ismi Simge Aköz, hislerini sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak duyurmuştu:

Ayça Aykaç'ın çoğu maçta smaçör formasıyla sahaya girmesi, Simge'nin ise ne libero ne de arka smaçör yedeği olarak pek de düşünülmemesi aslında perşembenin gelişini çarşambadan belli etmişti.

Ayça Aykaç'ın çoğu maçta smaçör formasıyla sahaya girmesi, Simge'nin ise ne libero ne de arka smaçör yedeği olarak pek de düşünülmemesi aslında perşembenin gelişini çarşambadan belli etmişti.

Özellikle Ayça Aykaç'ın gireceğini düşünen pek çok kişi Vakıfbanklı liberoya olumsuz tepkilerini dile getirmişti. Ayça Aykaç ise kendine yakışanı yaparak ne kadar haksızca linçlendiğini sadece bir emoji bırakarak ortaya koymuş oldu.

Olimpiyat kadrosuna tıpkı kendisi gibi seçilmeyen Simge Aköz'e destek veren Ayça Aykaç, Eczacıbaşı Dynavit'in vazgeçilmezi Simge'nin açıklamasının altına kalp emojisi bıraktı.

Olimpiyat kadrosuna tıpkı kendisi gibi seçilmeyen Simge Aköz'e destek veren Ayça Aykaç, Eczacıbaşı Dynavit'in vazgeçilmezi Simge'nin açıklamasının altına kalp emojisi bıraktı.
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Sosyal medyada "Her şeyden önce bir duruşu var" yorumlarının yapıldığı Ayça'ya destek sürerken, Gizem Örge'nin Guidetti döneminde takımdan kesilmesine de hatırlatma yapıldı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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