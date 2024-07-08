Fotoğrafta Olmaması Tepki Çekmişti: Voleybolcu Simge Aköz'den İlk Açıklama Geldi

Filenin Sultanları, Zehra Güneş'in doğum gününü kutlamıştı. Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun sosyal medya hesabından yaptığı toplu fotoğraf paylaşımında Hande Baladın ve Simge Aköz'ün yer almaması gündem olmuştu. Akabinde Aköz, takım arkadaşlarına başarılar dileyerek olay hakkında ilk açıklamayı yaptı.

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