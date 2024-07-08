Fotoğrafta Olmaması Tepki Çekmişti: Voleybolcu Simge Aköz'den İlk Açıklama Geldi
Fotoğrafta Olmaması Tepki Çekmişti: Voleybolcu Simge Aköz'den İlk Açıklama Geldi
Filenin Sultanları, Zehra Güneş'in doğum gününü kutlamıştı. Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun sosyal medya hesabından yaptığı toplu fotoğraf paylaşımında Hande Baladın ve Simge Aköz'ün yer almaması gündem olmuştu. Akabinde Aköz, takım arkadaşlarına başarılar dileyerek olay hakkında ilk açıklamayı yaptı.
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Eğer sosyal medyayı yakından takip ediyorsanız Simge Aköz'ü duymuş olma ihtimaliniz epey bi' yüksek. Kendisi, voleybolcu kimliğinin yanı sıra geçtiğimiz yıllarda O Ses Türkiye'deki performansıyla da gündeme gelmişti.
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Hatırlarsanız dün Filenin Sultanları, Zehra Güneş'in doğum gününü kutlamıştı. Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun sosyal medya hesabından yaptığı toplu fotoğraf paylaşımında Hande Baladın ve Simge Aköz'ün yer almaması gündem olmuştu.
Şimdi ise başarılı voleybolcu takım arkadaşlarına başarılar dilediği bir yazı paylaştı. Ayrıca gündem konusu olduğu durum hakkında da bazı açıklamalarda bulundu.👇
"2017 yılından itibaren Ay-Yıldızlı formayı her daim büyük bir gurur ve aidiyetle temsil etmiş bir sporcu olarak, mücadele ettigimiz sayısız turnuva ve kazandığımız madalyaların yanı sıra 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yükseltmiş olduğumuz çıtayı daha da yukarıya taşımak ve 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi büyük başarılarla gururlandırabilmek en büyük motivasyonum ve hayalimdi. Fakat, teknik ekibimizin aldığı kararlar neticesinde kadroda yer alamayacağımı üzülerek belirtmek durumundayım..."
"Sultanlar Ligi ve Milletler Ligi’nin ardından, kendimi hem fiziksel hem de mental olarak Paris Olimpiyatları için hazır hissettiğim bir dönemde, milli formamızı olimpiyat sahnesinde ikinci kez taşımayı çok istesem de teknik ekibimizin aldığı karara saygı duyuyorum."
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"Olimpiyatlarda canım takım arkadaşlarıma yürekten başarılar diliyorum. Gönül isterdi ki ortak hayallerimizi birlikte gerçekleştirelim ama sizlere olan inancım ve güvenim tam. Bu büyük organizasyonda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve bizlere gurur yaşatacağınıza eminim. Kalbim sizinle…"
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