Fotoğrafta Hande Baladın ve Simge Aköz'ün Olmaması Tepki Çekti! TVF Zehra Güneş'in Doğum Gününü Kutladı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Filenin Sultanları, antrenmanda Zehra Güneş'in doğum gününün kutladı. Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun sosyal medya hesabından yaptığı toplu fotoğraf paylaşımında Hande Baladın ve Simge Aköz'ün yer almaması gündem oldu.