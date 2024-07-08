Fotoğrafta Hande Baladın ve Simge Aköz'ün Olmaması Tepki Çekti! TVF Zehra Güneş'in Doğum Gününü Kutladı
Fotoğrafta Hande Baladın ve Simge Aköz'ün Olmaması Tepki Çekti! TVF Zehra Güneş'in Doğum Gününü Kutladı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Filenin Sultanları, antrenmanda Zehra Güneş'in doğum gününün kutladı. Türkiye Voleybol Fedarasyonu'nun sosyal medya hesabından yaptığı toplu fotoğraf paylaşımında Hande Baladın ve Simge Aköz'ün yer almaması gündem oldu.
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Milletler Ligi'ni Polonya'ya yenilerek çeyrek finalde noktalayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 26 Temmuz - 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Olimpiyat Oyunları için çalışmalarına başladı.
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İlk maçına 29 Temmuz'da çıkacak olan Filenin Sultanları'nın son antrenmanında uzun süredir sakatlığı bulunan ve takımdan ayrı çalışan Zehra Güneş de yer aldı.
Başarılı voleybolcumuzun doğum günü kutlandı.
TVF, X'teki hesabından antrenmanda çekilen toplu fotoğrafı paylaşarak "İyi ki doğdun Zehra Güneş!" dedi ancak fotoğrafta Hande Baladın ve Simge Aköz'ün bulunmaması kafaları karıştırdı.
Voleybolseverlerin paylaşıma dair yorumları 👇
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Hande Baladın, sakatlığından dolayı çalışmalarını bireysel olarak devam ettirirken Simge Aköz hakkında ise şu an resmi bir açıklama bulunmuyor.
İkilinin Olimpiyat kadrosunda olup olmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
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2. libero olarak sakat olmamasına rağmen Simge değil de Ayça gidiyorsa büyük haksızlık ve/ya torpil var demektir.