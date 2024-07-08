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'Buluşma Arabada Olur' Diyerek İlginç Bir Fikir Sunan Kişi Romantizmin Sınırlarını Zorladı

'Buluşma Arabada Olur' Diyerek İlginç Bir Fikir Sunan Kişi Romantizmin Sınırlarını Zorladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
08.07.2024 - 17:44

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, ideal ilk buluşma fikrini söyleyerek romantizmin sınırlarını tam anlamıyla zorladı desek yeridir. 'İlk buluşma arabada olur' diyerek ilginç bir fikir sunan kişiye de yorumlar gecikmedi.

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Hepimizin ideal bir ilk buluşma fikri vardır elbette. Zaman zaman. bir kahve ya da romantik bir akşam yemeği eşliğinde yeni insanlarla tanışabiliriz.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, ideal ilk buluşma fikrini söyleyerek romantizmin sınırlarını tam anlamıyla zorladı desek yeridir.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, ideal ilk buluşma fikrini söyleyerek romantizmin sınırlarını tam anlamıyla zorladı desek yeridir.
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Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu ilk buluşma fikrine? Buyrun beraber bakalım👇

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Peki siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bu buluşma fikri romantik mi? Yorumlarda buluşalım!

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