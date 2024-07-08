'Buluşma Arabada Olur' Diyerek İlginç Bir Fikir Sunan Kişi Romantizmin Sınırlarını Zorladı

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı, ideal ilk buluşma fikrini söyleyerek romantizmin sınırlarını tam anlamıyla zorladı desek yeridir. 'İlk buluşma arabada olur' diyerek ilginç bir fikir sunan kişiye de yorumlar gecikmedi.

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