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Ne Zamandır Birlikteler? Başarılı Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Ortaya Çıktığı İddia Edildi!

Ne Zamandır Birlikteler? Başarılı Futbolcu Kenan Yıldız'ın Sevgilisinin Ortaya Çıktığı İddia Edildi!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
04.07.2024 - 18:03

Futboldaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Kenan Yıldız, özel hayatıyla tekrardan gündeme geldi. Yıldız'ın Alman bir içerik üreticisi ile birlikte olduğu iddia edildi, ortalık fena karıştı. Peki Kenan Yıldız'ın sevgilisi olduğu iddia edilen isim kim, kaç yaşında?

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Futboldaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Kenan Yıldız, son zamanlarda en çok gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Futboldaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Kenan Yıldız, son zamanlarda en çok gündeme gelen isimlerden bir tanesi.

Juventus gibi birçok takımda yer alan başarılı futbolcunun özel hayatı da en çok merak edilen konulardan bir tanesi.

Juventus gibi birçok takımda yer alan başarılı futbolcunun özel hayatı da en çok merak edilen konulardan bir tanesi.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Madison Beer ile birlikte olduğu iddia edilen Yıldız'ın, kiminle birlikte olduğunun öğrenildiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda şarkıcı Madison Beer ile birlikte olduğu iddia edilen Yıldız'ın, kiminle birlikte olduğunun öğrenildiği öne sürüldü.

Facebook'taki bir toplulukta birçok ipucunun birleştirilerek Kenan Yıldız'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ise gündem oldu.

Facebook'taki bir toplulukta birçok ipucunun birleştirilerek Kenan Yıldız'ın sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ise gündem oldu.

İlk ipucu ise Karlotta Nisa isimli bir internet ünlüsünün biyografisinde farklı bir alfabeyle 'KENAN' yazmasıydı.

İlk ipucu ise Karlotta Nisa isimli bir internet ünlüsünün biyografisinde farklı bir alfabeyle 'KENAN' yazmasıydı.
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Bir diğer ipucu ise Mors alfabesiyle 'Seni seviyorum' yazan bilekliklerdi. Hem Kenan'ın hem de Karlotta'nın bu bileklikleri taşıması dikkat çeken bir başka etmendi.

Bir diğer ipucu ise Mors alfabesiyle 'Seni seviyorum' yazan bilekliklerdi. Hem Kenan'ın hem de Karlotta'nın bu bileklikleri taşıması dikkat çeken bir başka etmendi.
Bir diğer ipucu ise Mors alfabesiyle 'Seni seviyorum' yazan bilekliklerdi. Hem Kenan'ın hem de Karlotta'nın bu bileklikleri taşıması dikkat çeken bir başka etmendi.

Üstelik sadece bu kadar da değil! İddiaya göre, Kenan Yıldız'ın babası Engin Yıldız, Karlotta Nilay TikTok hesabından da takip ediyor. Bu nedenle de iddiaları daha da güçlenmiş oldu.

Üstelik sadece bu kadar da değil! İddiaya göre, Kenan Yıldız'ın babası Engin Yıldız, Karlotta Nilay TikTok hesabından da takip ediyor. Bu nedenle de iddiaları daha da güçlenmiş oldu.

Karlotta Nila Kimdir?

Karlotta Nila Kimdir?

Karlotta Nila, TikTok ve Instagram gibi platformlarda içerik üreten biri. Aslına bakarsanız kendisi, internet ünlüsü olmasının yanı sıra influencer'lık da yapıyor!

Karlotta Nila Kaç Yaşında?

Karlotta Nila Kaç Yaşında?

2004 doğumlu olan Karlotta Nila, 20 yaşındadır.

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Karlotta Nila Nereli?

Karlotta Nila Nereli?

Ünlü futbolcu Kenan Yıldız ile birlikte olduğu iddia edilen Karlotta Nila, Almanya doğumludur.

Kenan Yıldız ve Karlotta Nila Ne Zamandır Birlikteler?

Kenan Yıldız ve Karlotta Nila Ne Zamandır Birlikteler?

İddialar epey bir ortalığı karıştırsa da henüz bu konu için resmi bir açıklama bulunmuyor.

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