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Kızının Liseyi Bitirdiğini Unutan Annenin Pek Bi' İlgili Tavrı Goygoycuların Diline Fena Düştü

Kızının Liseyi Bitirdiğini Unutan Annenin Pek Bi' İlgili Tavrı Goygoycuların Diline Fena Düştü

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 21:57

Bir Twitter (X) kullanıcısı, annesinin kendisine gönderdiği liseyle alakalı bir reels videosunun ekran görüntüsünü paylaştı. Annenin kızına olan 'ilgisi' ise görenleri hayrete düşürdü.😂

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Bir Twitter (X) kullanıcısı, annesinin kendisine gönderdiği liseyle alakalı bir reels videosunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, annesinin kendisine gönderdiği liseyle alakalı bir reels videosunun ekran görüntüsünü paylaştı.

Bu videoya 'Ben liseyi bitirdim anne' diyerek cevap veren kullanıcıya ise birbirinden farklı yorumlar geldi.

Bu videoya 'Ben liseyi bitirdim anne' diyerek cevap veren kullanıcıya ise birbirinden farklı yorumlar geldi.
twitter.com

Kim neler demiş, beraber bakalım👇

Kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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