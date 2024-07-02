Kızının Liseyi Bitirdiğini Unutan Annenin Pek Bi' İlgili Tavrı Goygoycuların Diline Fena Düştü
Kızının Liseyi Bitirdiğini Unutan Annenin Pek Bi' İlgili Tavrı Goygoycuların Diline Fena Düştü
Bir Twitter (X) kullanıcısı, annesinin kendisine gönderdiği liseyle alakalı bir reels videosunun ekran görüntüsünü paylaştı. Annenin kızına olan 'ilgisi' ise görenleri hayrete düşürdü.😂
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Bir Twitter (X) kullanıcısı, annesinin kendisine gönderdiği liseyle alakalı bir reels videosunun ekran görüntüsünü paylaştı.
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Bu videoya 'Ben liseyi bitirdim anne' diyerek cevap veren kullanıcıya ise birbirinden farklı yorumlar geldi.
Kim neler demiş, beraber bakalım👇
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