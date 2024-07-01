Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Astrolog Yarın İçin Uyardı: 'Herkes Ağzından Çıkana Dikkat Etsin, Olumlu Konuşun'

Astrolog Yarın İçin Uyardı: 'Herkes Ağzından Çıkana Dikkat Etsin, Olumlu Konuşun'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
02.07.2024 - 00:12

Belirli bir kitleye sahip olan Astrolog Tuğba Karadayı, yarın için büyük bir uyarıda bulundu. 'Yarın ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin' diyen Karadayı, 'Olumlu konuşun' demeyi de ihmal etmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Belirli bir kitleye sahip olan Astrolog Tuğba Karadayı, yarın için büyük bir uyarıda bulundu. 'Yarın ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin' diyen Karadayı, 'Olumlu konuşun' demeyi de ihmal etmedi.

Belirli bir kitleye sahip olan Astrolog Tuğba Karadayı, yarın için büyük bir uyarıda bulundu. 'Yarın ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin' diyen Karadayı, 'Olumlu konuşun' demeyi de ihmal etmedi.
twitter.com

Bir kısım bu uyarıyı goygoyculuk malzemesi yaparken bir kısım da planlarından bahsetti. Buyrun👇

Bir kısım bu uyarıyı goygoyculuk malzemesi yaparken bir kısım da planlarından bahsetti. Buyrun👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın