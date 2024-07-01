Astrolog Yarın İçin Uyardı: 'Herkes Ağzından Çıkana Dikkat Etsin, Olumlu Konuşun'
Astrolog Yarın İçin Uyardı: 'Herkes Ağzından Çıkana Dikkat Etsin, Olumlu Konuşun'
Belirli bir kitleye sahip olan Astrolog Tuğba Karadayı, yarın için büyük bir uyarıda bulundu. 'Yarın ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin' diyen Karadayı, 'Olumlu konuşun' demeyi de ihmal etmedi.
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Belirli bir kitleye sahip olan Astrolog Tuğba Karadayı, yarın için büyük bir uyarıda bulundu. 'Yarın ağzınızdan çıkan şeylere dikkat edin' diyen Karadayı, 'Olumlu konuşun' demeyi de ihmal etmedi.
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Bir kısım bu uyarıyı goygoyculuk malzemesi yaparken bir kısım da planlarından bahsetti. Buyrun👇
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